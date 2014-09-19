RTÜK'ten Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Çocuklar' yarışmasına 150 bin lira ceza

Acun Ilıcalı’nın “O Ses Çocuklar” programı Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) tarihi bir ceza aldı. Program ilk defa bölüm başına değil “formatı” nedeniyle cezalandırıldı. Böylece bundan sonra bu tarz programlarda çocuklar yer almayacak, yer alması durumunda programa müeyyide uygulanacak.

Tüm dünyada “The Voice”, Türkiye’de de “O Ses Türkiye” adıyla farklı kanallarda gösterilen, 2013-2014 sezonu için TV8’de format değiştirerek adı “O Ses Çocuklar” olan ve çocukların yarıştığı, yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı program RTÜK’ten onay alamadı.

Meltem Özgenç’in Hürriyet’teki haberine göre, 7-14 yaş arası çocukların yer aldığı programda her tür müziği seslendiren çocukların yaşam öykülerine de yer veriliyor. Kimi zaman çocukların duygusal durumlarına da değinilen programda çocuklar birbirleriyle seslerini kullanarak kıyasıya yarışıyorlar.

RTÜK özellikle çocukların birbirleriyle yarıştırılmasının yanlış olduğunu belirterek programa birkaç kez bölüm başına ceza vermişti. Ancak TV8’e geçen program RTÜK tarihinde ilk kez farklı bir müeyyide ile karşı karşıya kaldı. Programa bölüm başına değil, “formatı” nedeniyle ceza verildi. Bundan sonra çocukların bu tür programlarda yer alması durumunda herhangi bir ihlal aranmayacak doğrudan ceza verilecek.

150 bin lira ceza

Üst Kurul yayını, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar vererek format gereği yaklaşık 150 bin lira ile cezalandırdı.