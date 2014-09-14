RTÜK, Piyanist’i şiddetli buldu

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplama kamplarına gitmekten kurtulan Yahudi bir piyanisti anlatan “Piyanist” filmini gösterdiği için Gün TV’ye uyarı cezası verdi. CHP’li Ali Öztunç, dünyaca ünlü filme ceza verilmesini “Gülünç” olarak değerlendirdi.

RTÜK, Cannes ve Oscar ödüllü “Piyanist” filminde şiddet görüntülerine yer verildiği gerekçesiyle Diyarbakır’da yayın yapan Gün TV’ye uyarı cezası verdi.

Cezanın komik olduğunu savunan RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Ali Öztunç, Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e şunları söyledi:

‘Dünya dalga geçecek’

“Ödül almış, dünyada milyonlarca insanın izlediği, Türkiye’de de televizyonlarda onlarca kez gösterilmiş bir filme bugün ceza verilmesi kadar gülünç bir şey olamaz. Film dünyada gelmiş geçmiş en büyük soykırımlardan birini anlatıyor. Rihanna ve Shakira’nın klibine ceza verildiğinde tüm dünya medyası RTÜK’le dalga geçmişti. Maalesef yine aynı şey olacak. Bu RTÜK’ün farklı dünyada olduğunu ve farklı bir gündeminin olduğunu da gösteriyor.”

Filmin konusu

Yönetmenliğini Roman Polanski’nin yaptığı 2002 tarihli film, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanların Polonya’yı işgal etmesiyle hayatı kâbusa dönen Wladyslaw Szpilman adında Polonyalı bir piyanistin öyküsünü işliyor. Filmde, Yahudi olduğu halde şans eseri toplama kamplarına gitmekten kurtulan piyanistin, bir Alman subayının yardımıyla nasıl hayatta kaldığını anlatıyor.