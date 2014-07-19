'O Ses Çocuklar'a 600 bin lira ceza

Radyo, Televizyon Üst Kurulu, yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Star TV'de yayınlanan "O Ses Çocuklar" yarışması nedeniyle kanala 600 bin lira para cezası kesti.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'teki haberine göre, Üst Kurul, cezaya gerekçe olarak “çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin olumsuz etkilenmesi”ni gösterdi.

Konuyla ilgili hazırlanan uzman raporunda şu sözlere yer verildi:

“İlk elemeleri geçmiş olan yetenekli çocuklar, şarkı ya da türküyü seslendirerek jürideki ünlülerin oluşturacağı gruplara girebilmek için mücadele etmektedir. Jüride bulunan üç ünlü şarkıcının karşısında seyirlik bir ürün ortaya çıkaran hemen hepsi oyun çağındaki çocuklar, tatil döneminde dinlenmek yerine ailelerinden, arkadaşlarından ayrı, yaş ve psikolojilerine uzak bir atmosfer içinde hafta sonu yapılacak eleme için hazırlanmaktadırlar. Sahneye çıktıklarında bazıları duruş ve tavırlarıyla tam bir yetişkin gibi davranmakta, elemeyi geçebilmek için el kol hareketleriyle daha fazla çaba sarf etmektedirler. Aileleri tarafından desteklenerek yarışmaya getirilen çocukların fazla emek harcamadan alkış ve övgülerle geçici şöhret sahibi olduklarında tüm dengeleri bozulabilir ve ilerleyen zamanlarda bu şöhreti kaybetmeleri halinde çeşitli sorunlar yaşama riski oluşabilir. Erken büyüme hali, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve psikolojik gelişimi olumsuz yönde etkileyebilir.