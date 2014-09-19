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RTÜK Seda Sayan'ın programı için Show TV'ye tarihi bir ceza verdi

Show TV reklam gelirinin yüzde ikisi ve yüzde 1’i oranında para cezası ödeyecek. Bu tutarın yaklaşık 800 bin lira olduğu ifade edildi

19 Eylül 2014 01:41

RTÜK, iki eşini öldüren kişinin konuk edildiği Seda Sayan’ın programına, para cezası verdi.

Show TV reklam gelirinin yüzde ikisi ve yüzde 1’i oranında para cezası ödeyecek. Bu tutarın yaklaşık 800 bin lira olduğu ifade edildi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Üst Kurul “Yayınlar suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz” ve “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez” maddelerinin ihlal edilmesini gerekçe gösterdi.

 

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