Seda Sayan'ın programı bitebilir!

İki eşini öldüren Sefer Çalınak’ı programına çıkararak cinayeti normalleştiren ve şiddeti kanıksatıcı sözler sarf eden Seda Sayan’ın programı RTÜK’e yapılan ısrarlı başvurular nedeniyle sona erdirilebilir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ile vatandaşların yoğun şikâyeti üzerine programcı Seda Sayan’ın, iki eşini öldüren Sefer Çalınak’ı çıkardığı ‘Seda Sayan Show’ adlı programı için rapor hazırladı.

Üst Kurul uzmanlarının hazırladığı raporda, ‘suç işlemeyi ve suçluyu övücü nitelikte program yapıldığı’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik ve kadının istismar edildiği’, ‘şiddeti özendirici veya kanıksatıcı’ olduğu tespitleri yapıldı.

Üst Kurul toplantısında para cezasının yanında program kapatma cezası da gündeme geldi ancak RTÜK Başkanı Davut Dursun, program durdurma cezasına katılmadığını belirterek, ret oyu verdi. Bunun üzerine, karar yeter sayısına ulaşılamadı. Böylece Sayan’la ilgili karar, 9 üyenin katılması beklenen önümüzdeki hafta yapılacak oylamaya kaldı.

3 bin 63 şikâyet geldi

Önder Yılmaz’ın Milliyet’teki haberine göre, RTÜK uzmanlarının hazırladığı raporda, programın yayınlandığı 2 Eylül 2014’ten 8 Eylül’e kadar geçen süre içinde RTÜK’e 3 bin 63 şikâyet geldiği vurgulanırken, program sponsorlarından olan Schafer’in sponsorluktan çekildiği dile getirildi. Türk Psikologlar Derneği’nin görüşlerine de yer verilen raporda şöyle denildi:

“Programın başında, ‘dünyayı şaşırttı’, ‘dünya seni konuştu’ gibi suçlu bir kişiye övme şeklinde yapılan sunum şahsın suçunu normalleştirmektedir. Konuklardan birinin, ‘bu kadar güler yüzlü bir katil gördünüz mü?’ ifadelerine yer verilmesi, bunun üzerine sunucu Seda Sayan tarafından bu ifadelerin reddedilmemesi şahsın suçunu normalleştirmesiyle mevzuatımızda yer alan, ‘yayınlar suç işlemeyi, suçluyu övücü nitelikte olamaz’ hükmüme aykırı mahiyette olduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskılara teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte bir program olduğu tespit edilmiştir. İstenilsin veya istenilmesin bu yayın, mevzuatın, ‘şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz’ hükmünün ihlali niteliğindedir.”

RTÜK raporunda, Seda Sayan’ın mevzuatın; “yayınlar suç işlemeyi, suçluyu övücü nitelikte olamaz” ve “şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” gibi hükümlere aykırı hareket ettiği vurguladı.

‘İzledim bir şey yok’ dedi

Kamuoyuna yarattığı infial nedeniyle gündem dışı olarak acil görüşülen Seda Sayan Show’la ilgili rapor Üst Kurul’da tartışma yarattı. RTÜK Başkanı Dursun, “Ben programı baştan sonra izledim bir şey yok. Şiddeti özendirme yok. Mevzuatın 8/1 Ş’den (şiddeti özendirici ve kanıksatıcı yayın) ceza verilmesi doğru değil. Dosyayı 8/1 i’den (yargılamayı etkileme) yeniden ikmal edip ele alabiliriz. İsterseniz programı baştan sona izleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Üst Kurul’un CHP kontenjanından seçilen üyesi Süleyman Demirkan ise bu yaklaşımın çifte standart olarak değerlendirileceğini ve bunun hesabını kimsenin veremeyeceğini belirtti.

CHP kontenjanından seçilen bir diğer Üye Ali Öztunç ise, “Para cezası yetmez, 5 program durdurma cezası uygulanmalı” diyerek ağır yaptırım istedi.