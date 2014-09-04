'Seda Sayan programına neden iki kadının katilini çıkardı?'

Asabi Adam mahlaslı Star yazarı, Seda Sayan’ın eski eşlerinden ikisini öldürerek evlenme programına katılan Sefer Çalınak’ı neden programına çıkardığını yazdı. Asabi Adam, “Bu sezon Show Tv kapıları açıldı Seda Sayan’a, basamakları tekrar tırmanmak için son şans... Atv kadın kuşağında zaten istediği sonucu almış, Show Tv son şans ve bu süreçte işini şansa bırakmak istemeyen bir Seda Sayan portresi var karşımızda... Problem ya da fark etmesi gereken seyircinin ezberinde olan programların artık eskisi kadar iş yapmayacağı” dedi.

Asabi Adam, “Ekrana 2 eşini de öldüren adamı çıkarmak... Flash Tv’deki izdivaç programında tanıdık bu adamı, eskiden olsa hangi ana haber bültenine çıkacak kavgası yaşanır tahminen Reha Muhtar konuk alırdı. Televizyonculukta o dönemden kalan tek isimdir Seda Sayan, reyting hırsı, tutunma çabası bundan. Peki yaptığı doğru mu, bence de değil ama izlediğimiz aslında sona giden bir Amok koşucusu” görüşünü dile getirdi.

Asabi Adam’ın Star gazetesinin bugünkü (4 Eylül 2014) nüshasında yayımlanan, “Amok koşucusu Seda Sayan” başlıklı yazısı şöyle:

‘Amok koşucusu Seda Sayan’

Seda Sayan Türkiye’de sadece bir isim değil aynı zamanda bir program türünün temsilcisi, şöhret merdivenlerini atlayarak çıkabilme yeteneğinin temsili olan bir isimdir. 2001 ile 2009 yılları arasında şöhretinin zirvesinde olan bir isimdi. Kanal D ekranında 9 sezon kalmak ve iyi reyting almak herkesin kolay başaracağı bir iş değildir. Ancak önceye ve sonraya bakmadan Seda Sayan’ın ekrana neden 2 kadının katilini çıkardığını anlamak mümkün olmaz.

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Seda Sayan televizyonculuğa sahne dünyasından geçmiş bir isimdir.

Evet Maksim’de de sahneye çıkmışlığı vardır ama o dönem Türkiye’de ses ya da müzik bilgisinden çok görselliğin sahne şovlarının gazinolara hakim olmaya başladığı dönemdi.

Hatta Fahrettin Aslan’ın artık kapris çekmeme kararı almasının da bu yükselişte etkisi vardır.

Neyse devam edeyim, sinema filmlerde ve dizilerde küçük roller sonra Kanal 6’da Seda-Osman Şov zamanı.

TGRT’de Yetiş Bacım ile parladı ekrandaki Seda Sayan, ardından da Kanal D yılları başladı.

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Sonra zirvede geçen dönem, sonra seyircinin değişen beklentileri, Kanal D’nin magazin programcılığına kapanma tercihi. Beyaz Tv dahil çok kanal dolaştı Seda Sayan, kaybettiğini tekrar bulmaya çalıştı. Geçen sezon Kanal D’ye döndü ama istediği değil tahminen mecbur kaldığı bir formattı, olmadı. Bu sezon Show Tv kapıları açıldı Seda Sayan’a, basamakları tekrar tırmanmak için son şans... Atv kadın kuşağında zaten istediği sonucu almış, Show Tv son şans ve bu süreçte işini şansa bırakmak istemeyen bir Seda Sayan portresi var karşımızda... Problem ya da fark etmesi gereken seyircinin ezberinde olan programların artık eskisi kadar iş yapmayacağı.

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Ekrana 2 eşini de öldüren adamı çıkarmak... Flash Tv’deki izdivaç programında tanıdık bu adamı, eskiden olsa hangi ana haber bültenine çıkacak kavgası yaşanır tahminen Reha Muhtar konuk alırdı. Televizyonculukta o dönemden kalan tek isimdir Seda Sayan, reyting hırsı, tutunma çabası bundan.

Peki yaptığı doğru mu, bence de değil ama izlediğimiz aslında sona giden bir Amok koşucusu...