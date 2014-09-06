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Aylin Nazlıaka: Seda Sayan'a en büyük ceza, Gökçek'in desteği

CHP’li Aylin Nazlıaka, Seda Sayan ile yaşadığı tartışmaya ilişkin, 'Bu olayı magazinsel malzemeye dönüştürmesine izin vermeyeceğim. Hakaretlerine rağmen dava açmayacağım' dedi

06 Eylül 2014 18:01

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka,  programına iki eşini öldüren bir kişiyi konuk eden Seda Sayan ile yaşadığı tartışmaya ilişkin, Sayan'ın kendisine yönelik hakaretlerine rağmen dava açmayacağını belirtti. Davasının kişilerle değil, suçu ve suçluyu savunan zihniyetle olduğunu ifade eden Nazlıaka, hedefinde Seda Sayan'ın bulunmadığını kaydetti. Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Seda Sayan’a destek vermesiyle ilgili olarak da “Ona verilen en büyük ceza, Melih Gökçek'in ona sahip çıkmasıdır" dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Nazlıaka, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Seda Sayan’ın programını RTÜK'e şikayet ettiğinin anımsatılması üzerine, "Kendisinin bana yaptığı hakaretleri o zaman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapacak mı diye izleyeceğim. Çünkü muhalefet milletvekili olmamdan güç alarak bu tip saldırılarda bulunmuş olması, kendisi açısından acziyet göstergesidir. Ama bana göre ona verilen en büyük ceza, Melih Gökçek'in ona sahip çıkmasıdır" diye konuştu. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda herhangi bir farkındalığı olmadığını iddia eden Nazlıaka, "Gökçek, Seda Sayan'a sahip çıkıyorsa, o zaman bu benim yaptığım işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterir" görüşünü dile getirdi. 

 

'Ben şarkıcı değil siyasetçiyim'

 

Nazlıaka, bu sürecin magazinel bir malzemeye dönüşmemesi için Sayan'a cevap vermediğini, çünkü kendisinin şarkıcı değil, siyasetçi olduğunu söyledi. 

Nazlıaka, "O nedenle ben siyaset üretir, onu topluma yaymaya çalışırım. Kendisinin bu olayı, böylesine magazinel malzemeye dönüştürmesine izin vermeyeceğim" dedi. 

Seda Sayan'ın programını izlemediğini ifade eden Nazlıaka, kadın derneklerinin bununla ilgili kendisine bilgi verdiğini söyledi. Nazlıaka, çalıştığı medya takip firmasını arayarak, program kaydını istediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Gündüz Ethem Sarısülük'ün davasındaydım, programı akşam izledim. Akşam Twitter'dan programla ilgili görüşlerimi paylaştım, sponsor firmaya yazılabilecek dilekçe örneğini koydum. Herkesi de bu karşı duruşa davet ettim. Kadın derneklerinin de sürece çok sahip çıkmasıyla olay, sponsorluğun iptal edilme noktasına geldi. Bu da kadınların dayanışma içinde olduğunda ne kadar büyük bir güç yaratabildiğinin önemli göstergesidir. Bu programın sponsorluğunun iptal edilmesi, biz kadınların safları sıklaştırdığında neler başarabileceğinin önemli bir göstergedir. Bizim için bir umuttur. Onun için bu direnişi, omuz omuza mücadele ederek sürdüreceğiz."

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