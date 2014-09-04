Aile Bakanlığı Seda Sayan'ı RTÜK'e şikâyet etti

Beş kez evlenen ve iki karısını öldüren adamı canlı yayına çıkararak “Bu kadar güler yüzlü bir katil gördünüz mü” demesi nedeniyle eleştirilen Seda Sayan’dan Aile Bakanlığı da şikâyetçi oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘kabul edilemez’ olduğunu belirttiği program için RTÜK'e başvurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

01/09/2014 tarihli “Seda Sayan Show” isimli TV programında, iki eşini öldürmüş bir şahsın konuk edilmesine ilişkin olarak;

Kamu hizmeti yayıncılığı sorumluluğuna sahip olması gereken medyanın, kadına yönelik olumsuz değer yargılarını pekiştiren, şiddeti meşrulaştıran söylem ve uygulamalarda bulunması kabul edilemez.

Şiddeti, suçu ve suçluyu masum gösteren her türlü söylem ve uygulamayı kınıyoruz.

Bu çerçevede @ailebakanligi olarak söz konusu programla ilgili @RTUKONLINE’na resmi başvuruda bulunduk. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.