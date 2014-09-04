T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile Bakanlığı Seda Sayan'ı RTÜK'e şikâyet etti

İki eşini öldürmüş bir kişiyi konuk ederek 'güler yüzlü katil' diyen Seda Sayan için Bakanlık harekete geçti

04 Eylül 2014 17:19

Beş kez evlenen ve iki karısını öldüren adamı canlı yayına çıkararak “Bu kadar güler yüzlü bir katil gördünüz mü” demesi nedeniyle eleştirilen Seda Sayan’dan Aile Bakanlığı da şikâyetçi oldu. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘kabul edilemez’ olduğunu belirttiği program için RTÜK'e başvurulduğunu açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: 

01/09/2014 tarihli “Seda Sayan Show” isimli TV programında, iki eşini öldürmüş bir şahsın konuk edilmesine ilişkin olarak; 

Kamu hizmeti yayıncılığı sorumluluğuna sahip olması gereken medyanın, kadına yönelik olumsuz değer yargılarını pekiştiren, şiddeti meşrulaştıran söylem ve uygulamalarda bulunması kabul edilemez. 

Şiddeti, suçu ve suçluyu masum gösteren her türlü söylem ve uygulamayı kınıyoruz. 

Bu çerçevede @ailebakanligi olarak söz konusu programla ilgili @RTUKONLINE’na resmi başvuruda bulunduk. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ETİKETLER

seda sayaniki eşini öldüren adamıprogramrtükşikayetaile bakanlığı

İlgili Haberler

Seda Sayan'dan 2. Songül Karlı vakası

Seda Sayan'ın, iki karısını öldürüp, bir evlilik programına katılan Sefer Çalınak'ı konuk etmesine sosyal medyadan tepki yağdı

'Siz kimi eleştiriyorsunuz, karşınızda Seda Sayan var'

İki eşini öldüren Sefer Çalınak’ı programına konuk ettiği için geniş bir kesimin tepkisini çeken Seda Sayan, canlı yayında kendini savundu

Aylin Nazlıaka: Seda Sayan bağıracağına, bizimle mücadele etsin

İki karısını öldüren adamı canlı yayına çıkardığı için eleştirilerin hedefi olan Seda Sayan, CHP'li Aylin Nazlıaka'ya dava açacağını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24