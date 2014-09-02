Seda Sayan'dan 2. Songül Karlı vakası

Flash TV'de yayınlanan evlilik programına çıkıp, eş arayan Sefer Çalınak, iki karısını öldürdüğünü söylemesinin ardından canlı yayından kovulmuştu.

Sefer Çalınak. bu kez Show TV'de Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Seda Sayan’ın ‘tövbe etmesinden dolayı affedilebileceğini’ anlatmaya çalışması ve canlı yayında Sefer Çalınak’a “Bu kadar güler yüzlü bir katil gördünüz mü” demesi de tepkilerin odağı oldu.



Programa sosyal medyadan büyük tepki vardı.

İşte o tepkiler

@muratcanfida

Yeni Songül Karli vakamiz. Seda Sayan bu sefer

@Serkancabj

2 karısını öldürmüş olan sefer çalınak seda sayan'ın programına katılmış. Bi de özgürlük yok dersiniz bu ülkede..

@ecekargz

2 karısını öldüren Sefer Çalınak'ı TV'ye çıkarmak kadın katillerini aklamaya çalışmaktır.Seda Sayan ve ekibini kınıyorum!

@SenemGurblak

2karısını öldüren Sefer Çalınak'ı tvye çıkarıp "niye öldürdün" diye soran Seda Sayan sen napıyosun Allah aşkına ya?

@Selin_SlnS

Yuh bee, dizilerde alkolü, sigarayı sansürlersiniz... Seda Sayan iki kadın katilini programa çıkarıp geyik yapar..

@nekrofilzombi

Seda Sayan'a suçu ve suçluyu övmekten dava açacak bir babayiğit yok mu? Katil adamı yayınına çıkarmış bir de altyazı geçiyor katil diye.

@gvnsrp34

Seda Sayan geri vites yapmaya çalışıyor ama konuştukça batıyor. Rezalet !! RTÜK , bunlarla uğraş, sigara mozaikleyeceğine ..

@onudemekistedim

Seda Sayan rating için 2 kadını öldüren adamı TVye çıkarmış. Programın sonunda ''show'' programı gereğince kovacakmış.

@karaolorin

#SedaSayanShow kaldirilsin, Seda Sayan kadina siddete tesvikten yargilansin

Songül Karlı da, eşini 43 yerinden tornavidayla yaralayan kişiyi çıkartmıştı

Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı da, Kanaltürk'teki programına eşini 43 yerinden tornavidayla yaralayan Yakup Kara'yı çıkartmış ve büyük tepki toplamıştı.

Yakup Kara televizyondaki program sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.