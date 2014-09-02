T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Seda Sayan'dan 2. Songül Karlı vakası

Seda Sayan'ın, iki karısını öldürüp, bir evlilik programına katılan Sefer Çalınak'ı konuk etmesine sosyal medyadan tepki yağdı

02 Eylül 2014 21:44

Flash TV'de yayınlanan evlilik programına çıkıp, eş arayan Sefer Çalınak, iki karısını öldürdüğünü söylemesinin ardından canlı yayından kovulmuştu.

Sefer Çalınak. bu kez Show TV'de Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Seda Sayan’ın ‘tövbe etmesinden dolayı affedilebileceğini’ anlatmaya çalışması ve canlı yayında Sefer Çalınak’a “Bu kadar güler yüzlü bir katil gördünüz mü” demesi de tepkilerin odağı oldu.

Programa sosyal medyadan büyük tepki vardı.

İşte o tepkiler

@muratcanfida
Yeni Songül Karli vakamiz. Seda Sayan bu sefer

@Serkancabj
2 karısını öldürmüş olan sefer çalınak seda sayan'ın programına katılmış. Bi de özgürlük yok dersiniz bu ülkede..

@ecekargz
2 karısını öldüren Sefer Çalınak'ı TV'ye çıkarmak kadın katillerini aklamaya çalışmaktır.Seda Sayan ve ekibini kınıyorum!

@SenemGurblak
2karısını öldüren Sefer Çalınak'ı tvye çıkarıp "niye öldürdün" diye soran Seda Sayan sen napıyosun Allah aşkına ya?

@Selin_SlnS
Yuh bee, dizilerde alkolü, sigarayı sansürlersiniz... Seda Sayan iki kadın katilini programa çıkarıp geyik yapar..

@nekrofilzombi
Seda Sayan'a suçu ve suçluyu övmekten dava açacak bir babayiğit yok mu? Katil adamı yayınına çıkarmış bir de altyazı geçiyor katil diye.

@gvnsrp34
Seda Sayan geri vites yapmaya çalışıyor ama konuştukça batıyor. Rezalet !! RTÜK , bunlarla uğraş, sigara mozaikleyeceğine ..

@onudemekistedim
Seda Sayan rating için 2 kadını öldüren adamı TVye çıkarmış. Programın sonunda ''show'' programı gereğince kovacakmış.

@karaolorin
#SedaSayanShow kaldirilsin, Seda Sayan kadina siddete tesvikten yargilansin

 

Songül Karlı da, eşini 43 yerinden tornavidayla yaralayan kişiyi çıkartmıştı

 

Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı da, Kanaltürk'teki programına eşini 43 yerinden tornavidayla yaralayan Yakup Kara'yı çıkartmış ve büyük tepki toplamıştı.

Yakup Kara televizyondaki program sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

 

ETİKETLER

seda sayansefer çalınakevlilik programı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24