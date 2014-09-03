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'Siz kimi eleştiriyorsunuz, karşınızda Seda Sayan var'

İki eşini öldüren Sefer Çalınak’ı programına konuk ettiği için geniş bir kesimin tepkisini çeken Seda Sayan, canlı yayında kendini savundu

03 Eylül 2014 20:07

Daha önce katıldığı evlilik programında iki eşini öldürdüğü için canlı yayından atılan Sefer Çalınak’ı programına konuk ettiği için başta kadın örgütleri olmak üzere geniş bir kesimin tepkisini çeken Seda Sayan, canlı yayında kendini savundu.

Evrensel.net'in haberine göre, bugün yayınlanan programında konuşan Seda Sayan, "Bana teşekkür edeceklerine hakaret ediyorlar, ben adamı deşifre ettim" dedi.

Seda Sayan kendisini şu sözlerle savundu: "Ben bana yapılan kötülüğü hiç unutmadım, bunu söylemek istedim. Böyle salak bir kampanya başlattılar. Abuk subuk anam. Benim annem de çok ezilmiştir. Bunları hiç utanmadan yıllarca anlattım. Siz kimi eleştiriyorsunuz ya dönün de bir kendinize bakın karşınızda Seda Sayan var. Ben kendi kendime olmuyorum.

Türkiye’de vergi rekortmeni olmuş okullar, yurtlar yaptırmış kadınların her zaman yanında olmuş bir kadınım siz kimsiniz,  ben bunlara pabuç bırakır mıyım! Anneciğimin yaşadıklarını yıllarca anlattım. Hiç utanmadım. Annemin nasıl dayaklar yediğini anlattım ama yine de babacığıma kıyamazdım. Ben bile dün o adama dedim ki sen benim babam olsaydın seni asla affetmezdim. Hadi dönün de kendinize bakın be!" şeklinde konuştu.

Seda Sayan, kendisini sosyal medyada eleştirenleri ise 'azınlık' olarak nitelendirdi.

 

Sponsorluk sözleşmesi iptal edildi

 

Sosyal medyada programın yayından kaldırılması için kampanya başlatılırken artan tepkiler karşısında programın sponsoru olan Schafer firması anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

 

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seda sayansefer çalınakevlilik programı

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