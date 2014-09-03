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Aylin Nazlıaka: Seda Sayan bağıracağına, bizimle mücadele etsin

İki karısını öldüren adamı canlı yayına çıkardığı için eleştirilerin hedefi olan Seda Sayan, CHP'li Aylin Nazlıaka'ya dava açacağını söyledi

03 Eylül 2014 23:57

Katıldığı bir evlilik programında önceki iki eşini öldürdüğünü açıklayan Sefer Çalınak'ı programına konuk eden Seda Sayan, eleştiriler üzerine  CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka’yı arayarak dava açacağını söyledi.

bianet’ten Çiçek Tahaoğlu'nun haberine göre, Aylin Nazlıaka, “Bugünkü programında ve benimle yaptığı telefon konuşmasında bu kadar öfkeli olmasının altında yanlış yaptığını bilmesi yatıyor diye umuyorum. Bağırarak üste çıkmaya çalışacağına gelsin o da bizimle mücadele etsin” dedi.

 

Seda Sayan 'size uzak değilim' dedi, bağırarak görüşmeyi sonlandırdı

 

Seda Sayan bugün CHP vekili Nazlıaka’yı aradı. Nazlıaka, Sayan’ın program için özür dilemek için kendini aradığını zannettiğini ancak “Sayın vekilim, ben düşünce olarak size uzak değilim” diye başlayan konuşmanın Sayan’ın bağırarak dava açacağını söylemesiyle sona erdiğini anlattı.

Sayan, bugünkü programında kendini “Ben adamcağızı deşifre ettim. Ben kadınlara yardım ettim be! Hadi alkış lazım” diyerek kendini savundu. Ayrıca Nazlıaka’dan da “Hele bir terlik pabuç fırlatan var, sen hele sen sakın bana bulaşma” diyerek söz etti.

 

'Okul yaptırması, cinayetleri meşrulaştırma hakkı vermez'

 

CHP'li Nazlıaka şunları söyledi: “Dün programa iki eşini öldürmüş bir katili çıkarması nedeniyle sosyal medyadan kadınlara çağrıda bulundum ve sponsorun mail adresini de yazdım. Firma bugün sponsorluğu iptal ettiğini belirtti.

Seda Sayan da bana televizyon programından ayar vermeye çalıştı. Reyting kaygısıyla program yapıp, kadına şiddeti meşrulaştırmaya çalışanlara prim verilmemelidir.

Televizyonun gücünü kullanarak bana ayar vermeye çalışan Sayan’a bir mesajım var: Kendisi programda Tokat’ta kız okulu yaptırdığından bahsetti. Okul yaptırdığı için ona teşekkür ediyoruz ama bu ona kadın cinayetlerini meşrulaştırma hakkını vermez. Kendisinin de daha önce şiddet gördüğünü söyledi. Maalesef Türkiye’de şiddet gören her kadın Sayan kadar şanslı değil. Ama hayatta uzun çöpü çekenler, kısa çöpü çekenlere destek olmalıdır.

Programında amacının kadın katilini deşifre etmek olduğunu söyledi. Amacı deşifre etmek olsaydı, ondan ‘adamcağız’ diye bahsedip, ‘Bu kadar güler yüzlü bir katil olur mu’ diyerek onu acınası hale getirmezdi.  

Bugünkü programında ve benimle yaptığı telefon konuşmasında bu kadar öfkeli olmasının altında yanlış yaptığını bilmesi yatıyor diye umuyorum. Bağırarak üste çıkmaya çalışacağına gelsin o da bizimle mücadele etsin.”

 

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