Kadın örgütleri: Seda Sayan ilk değil ama son olsun

Seda Sayan’ın iki karısını öldüren bir erkeği pogramına almasına tepkiler devam ediyor. "Seda Sayan ilk değil ama son olsun" yazılı dövizlerle programın yayınlandığı stüdyonun önünde toplanan kadınlar, programın yayından kaldırılmasını istediler.

Bianet’te yer alan haberde Show TV stüdyosu önünde kendilerini bekleyen polisle karşılaşan kadınlar, basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.

Kadın Cinayetlerine Karşı acil Önlem Grubu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, “Katilleri övmeye son”, “Seda Sayan ilk değil ama son olsun”, “Güleryüzlü’ katilleri övmeye, alkışlatmaya son” yazılı dövizler taşıdı.

İki karısını öldüren bir erkeği ve hakkında tecavüz iddiaları olan başka bir erkeği canlı yayına çıkaran Sayan'a tepki gösteren kadınlar, programın yayından kaldırılmasını istedi.

Stüdyoların önünde kendilerini bekleyen polisle karşılaşan kadınlar, basın açıklamalarını okuduktan sonra "Kadınlar artık susmayacaklar" sloganlarıyla stüdyodan ayrıldı. Ayrılırken, Seda Sayan’a iletilmesi için dövizlerini orada bıraktı.