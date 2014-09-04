Seda Sayan'dan Nazlıaka'ya: Senin maaşını ben veriyorum botokslu vekil

2 eşini öldüren adamı programına konuk ettiği için eleştirilen şarkıcı Seda Sayan, kendisini eleştiren CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka’yla ilgili olarak, “Vekil hanımın şöhret tutkusu var. İlk kez bir vekilin botokslarından bahsediliyor. Demek ki bir şey var. Sen beni karalama kampanyasına giriyorsun, sen kimsin, ben seni konuşturur muyum? Bu halk seni konuşturur mu? Sen beni karalayabilir misin?” dedi.

Seda Sayan, “Ben bu ülkeye vergi verdim, senin maaşını ben veriyorum, sen bu ülke için ne yaptın? Senin maaşını ben veriyorum beni dinleyeceksin! Aylin Nazlıaka’nın programımı izlemiş olması imkânsız çünkü protestodaydı. Protesto protesto gezen bir vekil o, başka da bir şey yaptığı yok” diye konuştu.

Seda Sayan'ın 2 eşini öldüren adamı canlı yayına çıkarması sosyal medyada büyük tepki çekmiş, programın yayından kaldırılması için kampanya başlatılmıştı. Hatta, programının sponsoru Schafer tepkilerden sonra sponsorluktan geri çekilmişti.

İki karısını öldüren adamı canlı yayına çıkardıktan sonra tepki toplayan Seda Sayan, Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla katıldı.

“Seda Sayan birazdan yayına çıkıp benden bahsedecekmiş, çok korktum" diyen Nazlıaka'ya Seda Sayan'ın cevabı çok sert oldu.

Seda Sayan şunları söyledi:

Ayakkabıyı da fırlatamadı çünkü yürek yok onda. Botokslarıyla gündeme gelip meşhur olmuş bir vekil nasıl Seda Sayan’ı anlamadan böyle konuşabiliyor? Ben Aylin Nazlıaka’yı aradım ve dedim ki: “Sayın vekilim kadınlarla ilgili görüşlerinize katılıyorum.”Ben bunları söylerken bir baktım ki vekil hanımı susturmak mümkün değil, en sonunda dedim ki: “Ben sizi Seda Sayan olarak aramıyorum, beni dinlemek zorundasınız.” Kadın bıdı bıdı konuştu, öyle bir seriye bağladı ki; “Ben bu yola baş koydum.” dedi.

Ben bu ülkeye vergi verdim, senin maaşını ben veriyorum, sen bu ülke için ne yaptın? Senin maaşını ben veriyorum beni dinleyeceksin! Aylin Nazlıaka’nın programımı izlemiş olması imkânsız çünkü protestodaydı. Protesto protesto gezen bir vekil o, başka da bir şey yaptığı yok. Madem ki kadınlar için bir şey yapıyorsun önce beni arayıp doğruluğunu soracaksın. Sen benim sponsorumu neden arıyorsun? Sponsorun biri girer biri çıkar. Sponsor olsa ne olur olmasa ne olur?

”Bu ülke için ne yaptın aylin nazlıaka?”

Ortalığı karıştıran kişi o vekildir. Şiddete hayır diyen vekil “Meclis kürsüsünden ayakkabı fırlatacağım.” diyor. O kadın zaten kendisiyle çelişiyor. Sen bu ülke için ne yaptın Aylin Nazlıaka? Ben yurtlar yaptırıyorum kızlar okusun diye. Sen kimsin? İcraat yap icraat!

Vekil hanımın şöhret tutkusu var. İlk kez bir vekilin botokslarından bahsediliyor. Demek ki bir şey var. Sen beni karalama kampanyasına giriyorsun, sen kimsin, ben seni konuşturur muyum? Bu halk seni konuşturur mu? Sen beni karalayabilir misin?