RTÜK'ten tornavidalı kocayı yayına çıkaran Kanaltürk'e ceza geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Songül Karlı'nın Kanaltürk'teki programına, eşini 43 yerinden tornavidayla yaralayan kişiyi konuk almasını “şiddeti teşvik ettiği” gerekçesiyle ceza verdi. RTÜK, kanalın geçen ayki reklam gelirlerinin yüzde 2’sine el koyacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Songül Karlı'nın Kanaltürk'teki programına, eşini 43 yerinden tornavidayla yaralayan kişinin konuk alınarak şiddetin teşvik edildiği ve kanıksatıldığı gerekçesiyle para cezası verildi.

Üst Kurul, dünkü toplantısında, Kanaltürk'te 27-28 Ağustos 'ta yayınlanan "Songül Karlı İle Yeniden" programına, eşini yaralayan kişinin konuk edildiği ve medyaya da yansıyan konuyla ilgili hazırlanan uzman raporunu görüştü.

RTÜK, söz konusu yayın nedeniyle kanalın, 6112 Sayılı Yasa'nın 8/1 maddesinin (s) bendinin ihlal edildiği yönünde karara varılarak kanala, geçen ayki reklam gelirlerinin yüzde 2'si oranında para cezası uygulanması uygun bulundu.

Karara ilişkin hazırlanan raporda, kadına yönelik şiddet olaylarının gittikçe arttığı belirtilerek, toplumsal bir sorun haline gelen "kadına yönelik şiddet" hususunda yayın yapan kuruluşların konunun hassasiyetine özen göstermeleri, reyting kaygısından uzak, sorumlu yayıncılık anlayışıyla yayın yapmaları gerektiği kaydedildi.

‘İzleyici ümitsizliğe ve çaresizliğe sevk ediliyor’

Raporda, söz konusu programda, boşanmak istediği eşi tarafından tornavidayla yaralanan Hasret Kara'ya uygulanan şiddetin ve yaşananların ele alınmasında gerek stüdyo konuklarının ekrana yansıyan görüş ve yorumlarının gerekse verilen mesajların izleyiciyi ümitsizliğe, çaresizliğe sevk etmemesi, şiddeti kanıksatıcı, normalleştirici olmaması gerektiği vurgulandı.

Bunun yerine programın, genel izleyici kitlesini ve bu durumdaki insanları bilgilendirici, eğitici, yol gösterici olması gerektiği belirtildi.

Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesiyle bu konudaki sosyal projeler gibi konularda izleyenlere fayda sağlayabilecek bir çerçevede konunun ele alınması ve şiddetin teşvik edilmemeye ve meşrulaştırılmamaya özen gösterilmesinin beklenildiği de ifade edildi.

Ayrıca, programa konuk edilen psikoloğun, eşini yaralayan Yakup Kara'nın psikotik bir durum içinde olduğu, tedavi edilmesi, yargılanması gerektiğini belirtmesine ve 43 yerinden yaralanan eş Hasret Kara'nın can güvenliği olmadığını vurgulamasına rağmen, yayın kuruluşu tarafından Yakup Kara'nın söz hakkı kullandırılacağı gerekçesiyle stüdyoya davet edilmesinin çağdaş yayıncılık normlarına uygun olmadığı da kaydedildi.

‘Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters’

Raporda, programın 28 Temmuz'daki yayınında ise stüdyo konuğu olan ilahiyatçı yazar Arif Arslan'ın konu ile ilgili görüş ve yorumlarında böyle kadınların şiddete maruz kalmasının doğal olduğu, erkeğin ise böyle bir kadına şiddet uygulayabileceği şeklinde bir algı oluşturabilecek ifadelerinin ekrana yansıdığı, program sunucusunun müdahalelerinin bu noktada anlamsız, yetersiz kaldığına dikkat çekildi.

Aynı zamanda stüdyodaki izleyicilerin program konuşmalarına alkışla destek verdiklerine de değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Ağlayarak eşinden özür dileyen Yakup Kara'ya sunucunun sessiz ve yorumsuz kaldığı ve içlerinde bazıları ağlayan seyircilerin de bu sahneyi alkışladıkları görülmüş, bu destekleyici tutumun da şiddet eğiliminde olan kişileri cesaretlendirici olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle Kanaltürk adlı medya hizmet sağlayıcının bu yayınlarının kanunda yer alan 'Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez' ve 'şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz' ilkelerine aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir."