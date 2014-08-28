Eşini 43 yerinden tornavidayla yaralayan kişi canlı yayına çıkartıldı

İstanbul’da boşanmak isteyen karısı Hasret K.’yi tornavidayla 43 yerinden yaralayan Yakup K., Kanaltürk'te canlı yayına çıktı

Milliyet.com.tr'nin haberine göre, Kanaltürk'te yayınlanan Songül Karlı ile yeniden programına karısını 43 yerinden yaralanyan Yakup K. konuk oldu.

Daha önce defalarca şiddete maruz kalan Hasret K., eşi Yakup K. tarafından 43 yerinden tornavidayla yaralanmıştı. Aldığı ölümcül darbelere rağmen Hasret Kara'nın eşi serbest bırakılmış bu karşı yapılan itirazlar da reddedilmişti.

Öte yandan televizyonları başında reyting uğruna yapılanları izleyenler Songül Karlı ve Kanaltürk'e tepki gösterdi.

8 Ağustos'ta karısını 43 yerinden tornavidayla yaralayan ve olayın ardından kaçan ve 14 Ağustos'ta yakalanan Yakup K., çıkarıldığı İstanbul Anadolu Adliyesi Nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ne verdiği, "Beni tahrik etti, kendimi kaybettim" şeklindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

K.’nın serbest bırakılmasına tepki gösteren Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu üyesi kadınlar, Anadolu Adliyesi'nde Yakup K.’nın serbest bırakılmasına itiraz ederek İstanbul Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İtirazı kabul eden savcılık K.'nın tutuklanmasına karar vermişti.