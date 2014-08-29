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Songül Karlı 'tornavidalı koca' için 'beyefendi' dedi, seyirciler 'hak' verdi!

Eşini 43 yerinden tornavida ile yaralayan Yakup Kara hem tutuklanmadı, hem de Kanaltürk'e çıktı

29 Ağustos 2014 17:55

Eşini 43 yerinden tornavida ile yaralayan, ancak mahkemenin “yeterli delil bulamayarak” serbest bıraktığı Yakup Kara, Kanaltürk’te Songül Karlı’nın sunduğu “Songül Karlı ile Yeniden” programına katıldı. Karlı’nın “beyefendi” bir olduğunu söylediği Kara’yı programa katılan erkek konuklar “haklı” bularak, “Gecenin 02.00’sinde eve gelen kadınla nasıl başa çıkacaksın? Gece hayatına nasıl alışır evli bir kadın, anlamıyorum. Bir yıl boyunca nasıl sabrettin? Yeniden Müslüman olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Yakup Kara’nın serbest bırakılmasının hemen ardından, dün, Kanaltürk’te yayınlanan “Songül Karlı ile Yeniden” programına katılması büyük tepki topladı. Kara, yayına katılan erkekler tarafından ‘haklı’ bulundu.

Burcu Karakaş’ın Milliyet’teki haberine göre, mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yakup Kara, Kanaltürk’te Songül Karlı’nın programına konuk oldu.

Programa katılan erkek konuklar, Kara’nın eşini yaralamakta “haklı” olduğunu, “Gecenin 02.00’sinde eve gelen kadınla nasıl başa çıkacaksın? Gece hayatına nasıl alışır evli bir kadın, anlamıyorum. Bir yıl boyunca nasıl sabrettin? Yeniden Müslüman olmamız lazım” sözleriyle savundu.

Kara’nın “beyefendi” bir insan olduğunu söyleyen Songül Karlı ise “Belki yeniden bir araya gelebilirler, yeniden aile olabilirler. Belki de ortada bir sorun yoktur” dedi.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, Songül Karlı’nın Kara’yı “Ne kadar temiz pak bir adam değil mi?” diyerek sunmasını, suçu aklamak olarak yorumladı.

Grup, Kara’nın “Onu arkadaşları yoldan çıkardı, çocuklarına bakmadan evden çıkıp eğlenceye gitti” sözleriyle H.K’yi kamuoyunun gözünde “iffetsiz kadın” olarak nitelendirmeye çalıştığını söyleyerek, “Öldürmeye teşebbüs Kara’nın taraftar toplama şovuna alet oluyorsunuz” dedi.

Kanaltürk’ü bina önünde protesto etmek isteyen kadınlara ise güvenlik görevlileri saldırdı.

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