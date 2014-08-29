Mahkeme 'git eşini öldür' dedi!

Kendisinden boşanmak isteyen eşi H.K’yi 43 yerinden tornavidayla yaralayan, suç duyuruları sonucu hakkında yakalama kararı çıkarılan Yakup Kara mahkeme tarafından yine serbest bırakıldı.

Defalarca şiddet uygulayan Yakup Kara, H.K’nin boşanmak istediği 2008 yılından bu yana balta, bıçak gibi kesici aletler de kullanarak şiddet uygulamayı sürdürdü. H.K’nin karakola yaptığı başvuru ve şikâyetlerse hep sonuçsuz kaldı. Uygulanan şiddet sonrasında gittikleri karakolda, aynı kapıdan Yakup Kara ile birlikte çıkmak zorunda bırakıldı. Son olarak Kara, 8 Ağustos günü çocuklarının gözü önünde H.K’nin vücuduna onlarca kez tornavida sapladı.

Olayın basına yansımasının ardından 5. Sulh Ceza Mahkemesi, adli tıptan gelen “Yaşamsal tehdidin hâlâ devam ettiğini” belirten rapora dayanarak Yakup Kara hakkında yakalama kararı verdi. Mesai bitimine yakın saatlerde yakalanan Kara, nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı. Hakim, adli tıp raporuna rağmen “Delil durumunda değişiklik yok” gerekçesiyle Kara’yı serbest bıraktı.

Mahalle halkı ve kadın örgütleri H.K’ye sahip çıkarken; Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu serbest bırakma kararı karşısında ‘acil durum’ çağrısı yaptı: H.K’nin can güvenliği tehdit altında! Acil Önlem Grubu, “Yakup Kara’nın cezalandırılması için H.K’nin öldürülmesi mi gerekiyor” diye sordu.

H.K’nin hayatını tehlikeye atan karar

Evrensel’den Duygu Ayber’e konuşan H.K’nin avukatlarından Deniz Bayram, “H.K’nin yaşamsal tehlike doğuracak şekilde şiddete maruz kaldığı adli tıp raporu ile belgelenmiştir. Nöbetçi mahkeme, bu raporu göz ardı ederek, dosyanın bütünlüğünü incelemeden, H.K’nin hayatını tehlikeye atan bir karar vermiştir” dedi. Yakup Kara’nın serbest bırakılmasının tamamen hukuka aykırı bir uygulama olduğunu vurgulayan Bayram, “Öldürücü darbelerle şiddet uygulayan kişinin derhal tutuklanmaması en başından itibaren hukuka aykırıdır. Bu karar hem H.K’yi tekrar tekrar mağduriyetle baş başa bırakıyor hem de şiddet tehdidinin devam etmesine olanak tanıyor” diye konuştu.

H.K’nin ölmesi mi gerekiyor?

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu’ndan Filiz Karakuş ise, H.K’nin evliliği boyunca şiddet gördüğünü, onlarca kez karakola şikâyette bulunduğunu, ancak Yakup Kara’nın yeniden salıverilmesiyle, H.K’nin rahat bir nefes almasına izin verilmediğini vurguladı. “Erkek şiddetinin cezalandırılması için ölmemiz bekleniyor. H.K. uzun uğraşlar sonucu iki aylık koruma kararı alabildi, Yakup Kara artık evin 200 metre yanına yaklaşamayacak. Ancak biz etkin bir koruma istiyoruz” diyen Karakuş, Yakup Kara tutuklanmadıkça H.K’nin can güvenliğinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Yakup Kara’nın icra yoluyla çocuklarını görebileceğini belirten Karakuş, “Çocuklar öyle ciddi bir travma yaşıyorlar ki görmek istemiyorlar. O yüzden çocuklarla da ilgili koruma talep ettik. Biz aslında bütün yasal kazanımlarımızın, basına yansımasına bağlı olmadan uygulanmasını istiyoruz. Cezada çifte standart olmazsa, Meclisin acil toplanıp bunları şansa bırakmaması lazım. Bu yüzden Yakup Kara’nın yeniden tutuklanması için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Serbest bırakıldı televizyona çıktı!

Yakup Kara’nın serbest bırakılmasının hemen ardından, dün, Kanaltürk’te yayınlanan “Songül Karlı ile Yeniden” programına katılması büyük tepki topladı. Kara, yayına katılan erkekler tarafından ‘haklı’ bulundu.

Burcu Karakaş’ın Milliyet’teki haberine göre, mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yakup Kara, Kanaltürk’te Songül Karlı’nın programına konuk oldu.

Programa katılan erkek konuklar, Kara’nın eşini yaralamakta “haklı” olduğunu, “Gecenin 02.00’sinde eve gelen kadınla nasıl başa çıkacaksın? Gece hayatına nasıl alışır evli bir kadın, anlamıyorum. Bir yıl boyunca nasıl sabrettin? Yeniden Müslüman olmamız lazım” sözleriyle savundu.

Kara’nın “beyefendi” bir insan olduğunu söyleyen Songül Karlı ise “Belki yeniden bir araya gelebilirler, yeniden aile olabilirler. Belki de ortada bir sorun yoktur” dedi.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, Songül Karlı’nın Kara’yı “Ne kadar temiz pak bir adam değil mi?” diyerek sunmasını, suçu aklamak olarak yorumladı.

Grup, Kara’nın “Onu arkadaşları yoldan çıkardı, çocuklarına bakmadan evden çıkıp eğlenceye gitti” sözleriyle H.K’yi kamuoyunun gözünde “iffetsiz kadın” olarak nitelendirmeye çalıştığını söyleyerek, “Öldürmeye teşebbüs Kara’nın taraftar toplama şovuna alet oluyorsunuz” dedi.

Kanaltürk’ü bina önünde protesto etmek isteyen kadınlara ise güvenlik görevlileri saldırdı.