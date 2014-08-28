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Yaşam

Eşini 43 yerinden yaraladıktan sonra serbest bırakılan kocaya tutuklama

Eşini tornavida ile 43 yerinden yaralayan ve tutuklanmayan koca için yapılan itirazlar kabul edilerek, tutuklama kararı verildi

28 Ağustos 2014 13:46

Kendisinden boşanmak isteyen eşi H.K.'yı 43 yerinden tornavidayla yaralayan ve çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan Y.K. hakkında tutuklama kararı çıktı.

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan ve boşanmak istediği eşi Y.K. tarafından sürekli olarak şiddet gören H.K., son olarak 8 Ağustos'ta Y.K. tornavidalı saldırısına uğramış ve 43 yerinden yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan ve 14 Ağustos'ta yakalanan Y.K., çıkarıldığı İstanbul Anadolu Adliyesi Nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ne verdiği, "Beni tahrik etti, kendimi kaybettim" şeklindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

K.’nın serbest bırakılmasına tepki gösteren Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu üyesi kadınlar, Anadolu Adliyesi'nde Y.K.’nın serbest bırakılmasına itiraz ederek İstanbul Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İtirazı kabul eden savcılık K.'nın tutuklanmasına karar verdi.

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