Tornavidalı koca bu kez tutuklandı!

İstanbul Çekmeköy’de kendisinden boşanmak isteyen eşi Hasret Kara’yı tornavidayla 43 yerinden yaralayan Yakup Kara’nın “Dosyada yeni delil yok” diyerek tutuklanmasının ikinci kez reddedilmesine yapılan itiraz kabul edildi. Serbest bırakıldıktan sonra televizyon programına çıkarak kendini savunan ve tepki toplayan Kara tutuklandı.

Milliyet'ten Burcu Karakaş'ın haberine göre, Yakup Kara, serbest bırakılmasının ardından Kanaltürk’te Songül Karlı’nın programına çıkarak kendini savundu. 16 yaşında zorla Yakup Kara’yla evlendirilen H.K.’nın avukatları, şiddet gösteren kocanın serbest bırakılmasına bir kez daha itiraz etti. Bu itiraz üzerine, Yakup Kara dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Songül Karlı'dan tepki çeken yayın

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği kararında, “Adli rapora göre mağdurun toraksta bir adet ve sırtta 7-8 adet olmak üzere kesici delici aletle yaralanmış olması, hayati tehlikesinin bulunması, muhtemel ceza suç vasfının öldürmeye teşebbüs olabileceği gibi hayati tehlike geçirebilecek şekilde eşe karşı kasten yaralama eylemi yönünden de mahkûmiyet kurulma ihtimali de dikkate alındığında, tutuklama talebinin ölçülü bulunması” tutuklamaya gerekçe gösterildi.

Kararda ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde düzenlenen özgürlüğün kısıtlanmasını gerektiren kriterlere de tutuklama kararına gerekçe olarak atıfta bulunuldu.

Öte yandan, serbest bırakılmasının ardından Yakup Kara’yı televizyon ekranına çıkartan Kanaltürk yetkilileri hakkında pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını duyuran kadın örgütleri, kanala H.K. için maddi tazminat davası açacaklarını söyledi.