Eşini tornavida ile 43 yerindan yaralayan Yakup Kara cezaevinde

Boşanmak isteyen eşini tornavidayla 43 kez yaralayıp iki kez serbest bırakılan Yakup Kara tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Yakup Kara bu akşam saatlerinde çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği önünde alınan ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü belirterek, “Cep telefonuna gelen mesajlardan birinde, ‘Boşanmaya karar verdiğim adam bana sahip çıkıyor ancak karnında çocuğunu taşıdığım adam sahip çıkmıyor’ yazıyordu. Ben sadece bir ikisini okudum. Olaydan birkaç gün önce iki gün eve gelmedi. Çocuklarımı da nereye bıraktığını bilmiyorum. Eşim televizyon televizyon dolaşıyor” iddiasında bulundu.

'Beni eli ve ayağıyla darp ediyordu'

O gün aralarında tartışma çıktığını ve eşinin kendisini tartakladığını savunan Kara, şu iddiada bulundu: “Olaydan önce gelen mesajlar ve aramızdaki problemlerle ilgili konuşurken bana ‘Sana ne’ gibi laflar söyleyerek, aynı zamanda beni eli ve ayağıyla darp ediyordu. Raporum yoktur. Çünkü yara izi oluşmadı. Bir ara lavaboya gitti. O sırada telefonundaki diğer mesajları okudum. ‘Bu mesajlar kimden geliyor?’ dedim. ‘Sana ne, sana hesap mı vereceğim’ diyerek bana karşı şiddetini arttırdı.



Evin giriş kapısında koltuğun üzerinde otomatik açmak için kullandığımız tornavida vardı. Tartışma ve darp karşılıklı olarak büyüyünce tornavidayla birkaç kez vurdum. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. 10-15 saniye kadar sürdü. O sırada evde bulunan en küçük kızım Yağmur darp olayına şahit oldu” dedi.

Hasret Kara’nın avukatı Meriç Eyüpoğlu ise Yakup Kara’nın eşini 43 yerinden yaraladığını, olayın dört çocuğun önünde gerçekleştiğini, Yağmur adlı kızlarının da darbe aldığını belirterek, “Ne olursa olsun müştekinin 43 yerinden bıçaklanması ile şüphelinin ileri sürdüğü hususların bir bağlantısı yoktur, bunlar gerekçe olamaz” dedi.

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimi Hasan Akdemir, “kuvvetli suç şüphesi, mağduran 7-8 yerinden yaralanmış olması, hayati tehlikesinin bulunması, eylemin eşe karşı işlenmiş olması, verilecek cezanın adam öldürmeye teşebbüs de olabileceği” nedeniyle ve bu suçun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin beşinci maddesine göre özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirdiğini savunarak, Kara’nın tutuklanmasına hükmetti. Kara tutuklanarak cezaevine gönderildi.