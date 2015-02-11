RTÜK 'Türkiye toplumu Müslüman'dır, tek ilah Allah'tır' dedi, 'Tanrı' diyaloğu geçen diziye ceza verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) son oturumunda TV2'de yayınlanan Fransız yapımı "Ah Biz Kadınlar" dizisinin 28 Ocak'ta yayınlanan bölümü masaya yatırıldı.



Dizide, ''Allah'' yerine ''Tanrı'' ifadesinin geçmesi, "Biz Müslüman toplumuz. Bu diyalog bize uymaz" şeklinde değerlendirildi ve kanala ''Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verdiği" gerekçesiyle, oy çokluğu ile uyarı cezası verildi.

'Biz Müslüman toplumuz'

Sözcü gazetesinin haberine göre, "Türkiye toplumunun tamamına yakını Müslümandır" denilen RTÜK uzman raporunda şu görüşler ileri sürüldü:

"Ah Biz Kadınlar dizisinde baba-oğul ve iki kadın arasında Tanrı'ya ilişkin yapılan konuşmalar ile toplumun milli ve manevi değerlerinin aşağılandığı değerlendirilmiştir. Türkiye toplumunun tamamına yakını müslümandır. Müslüman toplumlarda, Allah tek ilah olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de askeri tesislerde yapılan yemek dualarında ve bazı yayın kuruluşlarının yayınında 'Allah' yerine 'Tanrı' lafzının kullanıldığı görülmektedir. Bu bakımdan, yerli bir yapım olmamakla birlikte Türkiye'de yayınlanan ve çocukların ekran başında olabileceği bir saat diliminde buna benzer ifadelerin kullanılması, çocukların Allah algısını olumsuz etkileyeceği açıktır."

Dizide geçen diyalog

Raporun "Tanrı" ile ilgili değerlendirmesine konu olan dizideki diyalog şöyle:



Çocuk (işaret parmağıyla göstererek): Baba, o kadın ne yapıyor orada?

Baba: Sana parmağınla gösterme demedim mi, çünkü Tanrı her yerde olduğuna göre, parmağınla O'nun poposundan dürtüyor olabilirsin.