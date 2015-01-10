RTÜK'ten 'çilekli prezervatif' cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üç kanala 12 bin 353’er lira ‘cinsellik’ cezası kesti. RTÜK TV 2 kanalında yayınlanan Ah Biz Kadınlar dizisine, “Çilekli prezervatifin konu edinildiği konuşmalar geçiyor. Çocukların ekran başında olduğu sürede verilen mesajların özenle hazırlanması gerekiyor" gerekçesiyle ceza verdi.

Hazırlanan uzman raporlarında özetle şunlar vurgulandı:

Lezbiyen ilişki

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, MGM Kanalı/Illegal in Blue filmi: “İki kadın arasında lezbiyen ilişki olarak tanımlanan cinsel ilişki biçimine yer verildiği tespit edilmiştir. Filmin ‘yayınlar müstehcen olamaz’ maddesini ihlal ettiği görülmüştür.”

Utanma duygusunu örseler

Moviemax Premier kanalı /Crossing Over filmi: “İki karakter, yatakta çıplak şekilde sohbet ediyor. Kadın bedeni, cinsel uzuv ve organlarının seyirlik malzeme haline getirildiği, toplumda yaşayan bireylerin ar ve utanma duygularını örseleyen nitelikte sahnelere yer verildiği tespit edilmiştir.”

Çilekli prezervatif

TV 2/Ah Biz Kadınlar dizisi: “Çilekli prezervatifin konu edinildiği konuşmalar geçiyor. Çocukların ekran başında olduğu sürede verilen mesajların özenle hazırlanması gerekiyor.”

İkisi paralı kanal

RTÜK’ün CHP’li üyesi Ali Öztunç, insanların bu kanalları para vererek izlediklerini, bu nedenle müstehcenlikten ceza verillmesinin anlamsız olduğunu savundu.

Avukat Handan Coşgun, bir kanala şifreyle girilebiliyorsa o kanala ayrı bir mevzuat uygulanması gerektiğini söyledi.