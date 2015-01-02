RTÜK'ten yolsuzluk iddialarına ilişkin komisyon haberlerini yayınlayan kanallara ceza yağmuru

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 4 eski bakan için TBMM’de kurulan yolsuzluk soruşturma komisyonu haberlerinin yer aldığı gazeteleri ekranlarda okuyan televizyon programlarına ceza yağdırdı. Samanyolu Haber ve Halk TV’nin cezaları kesinleşirken, Fox TV, CNN Türk ve Bugün TV gibi kanalların cezası sonraki toplantıya kaldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; eski Bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler için kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu’nun çalışmaları hakkında getirilen yayın yasağı gerekçesiyle yayın kuruluşlarına yeni cezalar kesildi.

Komisyon çalışmalarına ilişkin yayın yasağını tanımayacağını açıklayan bazı gazetelerin manşetlerine haber bültenlerinde yer vermeleri nedeniyle ceza alan yayın kuruluşları ‘yayın ihlali ile suçlandı. Buna göre bazı televizyonlar 49 saniyelik bir süre için, bazıları ise 2,5 ya da 5 dakika süre ile gazete okunarak ihlal yaptıkları öne sürüldü.

Yeni yıl beklenmeden haklarında ceza kararı kesinleştirilen yayın kuruluşları ise Samanyolu Haber ve Halk Televizyonu oldu. Samanyolu Haber’e 28 Kasım 2014 tarihinde yayınladığı Merhaba Yenigün programında Zaman ve Taraf gazetelerinin birinci sayfaları okunmuştu. İki gazete de o günkü sayfalarında eski Bakan Egemen Bağış’ın komisyona verdiği ifadeleri sayfalarına taşıdı. Bağış o ifadelerinde, Rıza Sarraf’ın evine gönderdiği paketlerde para değil, çikolata ve gömlek olduğunu savunuyor ve, “Hediye Türk geleneğidir.” diyordu. İzleme Dairesi, kanalın, bu haberleri okuyarak yayın ihlali yaptığına karar verdi. Aynı kanalın 30 Kasım’da yayımlanan Merhaba Hafta Sonu adlı programında da Hürriyet ve Taraf gazetelerinin haberleri okundu. 3 saat 17 dakika süren programda toplam 49 saniyelik ihlal tespit eden daire, aynı yönde hazırladığı raporu Kurul’a iletti. Kurul kararı ile kanala yeniden ceza verildi.

Halk TV'de 28 Kasım’da yayımlanan Semra Topçu ile Güne Başlarken adlı programda Cumhuriyet, Sözcü, Taraf, Aydınlık, Hürriyet, Zaman, Milli Gazete ve Ortadoğu gazetelerinin komisyonla ilgili haberlerini okudu. Daire, 1 saat 46 dakika süren programda yaklaşık 7 dakika boyunca söz konusu gazetelerin haberlerinin okunmasıyla yayın ihlali yapıldığını saptadı. Aynı kanalda 29 Kasım’da yayımlanan Basının Gündemi programına da aynı gerekçeyle rapor tutuldu. Kurul, 1 saat 52 dakikalık programın yaklaşık 5 dakikalık bölümünde gazete haberlerini okuyan kanala para cezası kesti.

Aralarında Bugün TV’de yayımlanan Bugün Haber, Fox TV’de yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, CNN Türk’te yayımlanan haber bülteni, Bengütürk TV’de yayımlanan Gün Doğdu ile Halk TV’de yayımlanan Semra Topçu ile Basının Gündemi ve Samanyolu Haber’de yayımlanan Merhaba Yenigün adlı programların aralarında bulunduğu yaklaşık 15 izleme raporu yeni yılın ilk toplantısında ele alınacak.