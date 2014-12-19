RTÜK: Erkeklerin TV programında eşleri dışındaki kadınlarla dans etmesi genel ahlaka aykırı!

RTÜK, Kanal D’de yayımlanan “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında kadın yarışmacılar beklerken erkek yarışmacıların başka kadınlarla dans etmelerini “genel ahlak”a aykırı bulup “aile yapısını bozduğuna” hükmetti.

Üst kurul, “kadınların gözleri önünde erkeklerin başka kadınlarla dans ettirildiği, eşlerin kıskançlık belirtilerine karşın dansın sürdüğü”, bunun da Türk aile yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle kanala 410 bin TL ceza kesti.

Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre, programın 16 Kasım’da yayınlanan son bölümündeki bir oyun, RTÜK’ü harekete geçirdi. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi, hazırladığı raporda programdaki “ahlaksızlıkları” şöyle sıraladı:

“Erkek yarışmacıların yabancı kadınlarla olan dansları ve yakınlaşmaları gösterilmekte izleyicinin dikkatinin bu olaya yöneltilmesine çalışılmaktadır. Daha sonra erkek yarışmacılar bekledikleri cam odadan, eşleri onları görmeden çıkarılarak stüdyonun arkasında bekleyen kadınlarla hareketli müzik eşliğinde dans ettirilmişler, erkeklerin kadınlarla samimi bir şekilde yakınlaşmaları ve dans etmeleri stüdyoda bekleyen eşlerine izlettirilmiştir. Eşlerinin başka kadınlarla samimi şekilde dans ettiğini gören kadınlar ise ‘Nasil yani şaka mı? Öldüreceğim onu! Elini tutuyor bir de ya...’ şeklinde ifadelerle tepki göstermişlerdir. (...) Daha sonra sahneye yerleştirilen yüksek sandalyelere oturan kadınların ayaklarına erkek yarışmacıların ayakkabı giydirme gayreti ekrana getirilmektedir. Bu esnada oyunun bu şekilde olmaması gerektiğini ifade eden kadın yarışmacılar, bu durumdan memnun olmadığını belirtse de arabayı kazanmak için bu duruma katlanmışlardır.

‘Aile yapısını bozuyor’

Raporda, ortaya çıkan tablo “erkeklerin eşlerini aldatmaya teşvik edici ve aile huzurunu bozucu bir ortam sunduğu” savunulurken formatın, aile yapısını zedeleyici nitelikte olduğu ve kadınların “cinsel bir objeye indirgendiği” ileri sürüldü.

Öte yandan CHP’li RTÜK üyesi Ali Öztunç’un odasını basıp tehdit eden personele 150 TL para cezası çıktı. RTÜK Başkanı Davut Dursun’un onayıyla, ilgili personele 1/30 oranında maaştan kesme cezası verildi. Cezanın, 150 TL’ye karşılık geldiği öğrenildi. Karara tepki gösteren Öztunç, Twitter’da “Aynı olay AKP’li üyenin başına gelse ceza bu mu olurdu? Yazıklar olsun böyle adalete. Gerçek ceza için ölmemiz mi gerekiyor?” dedi.