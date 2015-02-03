RTÜK'ten Emmy ödüllü filme ceza: İki erkeğin öpüşmesi ahlaksızlık

RTÜK, Emmy ödüllü 'The Normal Heart' filmi için 13 bin 600 lira para cezası verdi. Movimax Premier kanalında '+18' işareti bulunan ve saat 01.00’den sonra yayınlanan Emmy ödüllü 'The Normal Heart' filmi için 13 bin 600 lira para cezası verdi.

Uzman raporunda “Filmde 2 erkek dudak dudağa öpüşürken ve çıplak görülüyor. Toplumsal yaşam alanı içinde kabul görmesi zor olan gay erkeklerin yaşadığı aşk ve cinsel yaşamlarından kesintilerin ekrana taşınması, toplumun utanma duygularını örseleyen ve genel ahlak sınırını zorlayan hususlar olarak değerlendirilmiştir” denildi.

Film, 1980'li yıllarda hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan AIDS vakalarına dikkat çekiyor.