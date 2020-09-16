RTÜK'ten, Erol Mütercimler'in imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle Haber Global'e 3 kez yayın durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erol Mütercimler 'in Haber Global’deki imam hatiplerle ilgili sözlerini gerekçe göstererek kanala 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi.

Erol Mütercimler 7 Eylül’de Haber Global’de konuk olarak katıldığı programda “Bu imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız…” ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK, Mütercimler’in ifadelerini 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesine aykırı buldu. RTÜK’ten yapılan açıklamada program sunucusunun bu sözlere müdahale etmediği belirtildi. Kanala 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi.

Kanun’unun 8’inci maddesinde “Yayın hizmetleri... ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” deniliyor.

Meltem TV’ye de Mütercimler cezası

RTÜK, MeltemTV’de yayınlanan ve sunucularından biri Erol Mütercimler olan bir programda sarf edilen sözler nedeniyle de kanala 3 kez program durdurma ve ağır idari para cezası verdi.

Mütercimler’in bu programda, Sakarya’daki bir çocuk istismarı olayı tartışılırken “Arkadaş bu Sakarya bölgesindeki buradaki bu rezalet nedir ya bu bölgedeki? Niye burada bütün tarikatlar niye burada yuvalanmış? Hayır ben söylüyorum, niye burada yuvalanmış? Buranın bir özelliği var. Neyse bilmem. Bak bu Sakarya bölgesinin orada oturanların kalpleri kırılırsa da canları cehenneme, kırılsın” dediği ve bu sözlerin “eleştiri sınırlarını aştı” kaydedildi.