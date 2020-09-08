MEB, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erol Mütercimler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını açıkladı.

Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul türleri içinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Mütercimler ne demişti?