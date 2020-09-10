Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.

Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemişti.

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TIKLAYIN | Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözleri için özür diledi