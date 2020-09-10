T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

10 Eylül 2020 11:43

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.

Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemişti.

TIKLAYIN | RTÜK'ten Erol Mütercimler'in o sözleri hakkında inceleme kararı

TIKLAYIN | Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözleri için özür diledi

ETİKETLER

Erol Mütercimlerimam hatipDiyanet İşleri Başkanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24