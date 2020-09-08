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RTÜK'ten Erol Mütercimler'in o sözleri hakkında inceleme kararı

İmam Hatipliler Derneği de suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

08 Eylül 2020 12:59

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, akademisyen ve yazar Erol Mütercimler'in, imam hatip mezunları hakkında söylediği sözler için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. 

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı. 

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklama şöyle: 

"Erol Mütercimler'in imam hatip camiasıyla ilgili haddini aşan, iftira ve hakaret içeren ithamları hakkında ÖNDER olarak hukuki süreç başlatıyoruz. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftiralarına izin vermeyeceğiz."

RTÜK: İnceleme başlatılmıştır

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin açıklamasının ardından RTÜK de bir açıklama yayınlayarak Erol Mütercimler'in sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Duyuruda, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip Camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. 

 

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