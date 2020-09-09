Haliç Üniversitesi, Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, imam hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Açıklamada, "07 Eylül 2020 tarihinde bir televizyon programına katılan Dr. Öğr. Üyesi Erol Mütercimler’ in “İmam Hatip Liseleri” ile ilgili yaptığı konuşma Üniversitemiz görüş ve fikirlerini yansıtmamaktadır.Üniversitemiz nezdinde İmam Hatip Liseleri birçok başarılı Devlet Adamı, Siyasetçi, Din Adamı, İş İnsanı, Akademisyen ve Kamu Görevlisi yetiştirmiş güzide ve saygın bir eğitim kurumumuzdur. Konu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

TIKLAYIN | RTÜK'ten Erol Mütercimler'in o sözleri hakkında inceleme kararı

TIKLAYIN | Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözleri için özür diledi