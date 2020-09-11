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Soylu'dan, Erol Mütercimler açıklaması: Hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim

11 Eylül 2020 21:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin, "Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutunun olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim" dedi.

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