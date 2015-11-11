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RTÜK, Tahir Elçi'nin "PKK terör örgütü değildir" sözleri nedeniyle Tarafsız Bölge'ye 700 bin lira ceza verdi

Ahmet Hakan: Bu çok yanlış bir ceza

11 Kasım 2015 22:25

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, "PKK terör örgütü değildir" ifadelerini kullandığı, moderatörlüğünü Ahmet Hakan’ın yaptığı “Tarafsız Bölge” programı nedeniyle CNN Türk’e yaklaşık 700 bin TL para cezası verdi. Kararı değerlendiren Ahmet Hakan, “Bu çok yanlış bir ceza. Stüdyoda, canlı yayın sırasında bir konuğun ne söyleyeceğini önceden bilemeyiz. Her şeyi söyleyebilir. Önemli olan ona itiraz etmek, karşıt görüşleri de seslendirmektir" dedi.

RTÜK, bu akşamki toplantısında Tahir Elçi’nin konuk olarak katıldığı ve PKK’nın terör örgütü olmadığını söylediği “Tarafsız Bölge” programını görüştü. Yayının “Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder şekilde sunamaz” maddesini ihlal ettiğine karar veren RTÜK, CNN Türk’e yaklaşık 700 bin TL para cezası verdi. Aynı bendden ceza tekrarı halinde kanalın lisansının iptali gündeme gelecek. Ceza MHP’li iki üyenin desteği ile çıktı. 

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi,  "PKK, terör örgütü değildir. PKK'nın bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKK silahlı siyasal bir harekettir. Siyasal talepleri olan toplum çok ciddi bir desteği olan bir siyasal harekettir" görüşünü dile getirmesinin ardından, “terör örgütü propagandası” yapmak gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Konuyla ilgili Ahmet Hakan hakkında da soruşturma açılmıştı.

RTÜK’ün kararının ardından hurriyet.com.tr’ye konuşan Ahmet Hakan, “Bu çok yanlış bir ceza. Stüdyoda, canlı yayın sırasında bir konuğun ne söyleyeceğini önceden bilemeyiz. Her şeyi söyleyebilir. Önemli olan ona itiraz etmek, karşıt görüşleri de seslendirmektir. Hem ben, hem de konuklarım programda bunu yapmıştı. Bu nedenle bu çok yanlış bir ceza oldu” dedi.

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