Ahmet Hakan: Baro Başkanı 'PKK terör örgütü değildir' deyince...

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin, moderatörlüğünü yaptığı CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programında, "PKK terör örgütü değildir" ifadelerini kullanmasıyla ilgili bir yazı yazdı.

Tahir Elçi'nin o sözleri kullanmasının ardından kendisi de dahil olmak üzere programdaki herkesin itiraz ettiğini belirten Ahmet Hakan, "PKK'nın dünyanın "terör örgütü" olarak tanıdığı bir örgüt olduğunun defalarca altını çizdim. Bütün bunlara rağmen... 'CNN Türk'te PKK propagandası yapıldı" diyenler çıktı. Hepsini Allah'a havale ediyorum" dedi.

"CNN Türk'te yapılmasına izin verilmeyen 'terör propagandası', Sabah'ta yapılmıştı"

Sabah gazetesinin "CNN Türk'te skandal sözler... Açık açık terör propagandası" şeklindeki haberini eleştiren Ahmet Hakan, Sabah gazetesi yazarı Emre Aköz'ün 2013 yılında yazdığı bir köşe yazısını hatırlatarak, "CNN Türk'te yapılmasına izin verilmeyen 'terör propagandası', bundan iki yıl önce Sabah gazetesinde yapılmıştı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın hurriyet.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı şöyle:

"DÜN akşam...

CNN Türk'te Tarafsız Bölge...

Konuklardan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, tartışmanın bir bölümünde "PKK terör örgütü değildir" dedi.



* * *



Bunu söyler söylemez...

- MHP Milletvekili Uygar Aktan'dan en sert karşılığı aldı.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kendisine şiddetle itiraz etti.

- Gazeteci Nevzat Çiçek, "Bu kadar da olmaz" diyerek isyan etti.

- Hukukçu Rıza Saka, bu yaklaşıma sert biçimde karşı çıktı.

* * *



Programın moderatörü olarak ben de...

PKK'nın dünyanın "terör örgütü" olarak tanıdığı bir örgüt olduğunun defalarca altını çizdim.

Bütün bunlara rağmen...

"CNN Türk'te PKK propagandası yapıldı" diyenler çıktı.

Hepsini Allah'a havale ediyorum.



Sabah'a soruyorum: Doktor bu ne?



CNN Türk'te çok sayıda konuğun katıldığı bir programda...

Program konuklarından biri "PKK terör örgütü değildir" dedi.

Tüm izleyiciler şahittir:

Bu konuğa anında en sert şekilde tepki gösterildi.

Bir değil, iki değil, üç değil, yedi kez itiraz edildi.

* * *

Buna rağmen...

Sabah gazetesi, CNN Türk'e saldırdı.

Gecenin bir vakti şu başlığı attı Sabah gazetesi:

"CNN Türk'te skandal sözler... Açık açık terör propagandası."

* * *



Oysa bakın bu gazetenin bir yazarı, 2013 yılının Ocak ayında neler yazmış?

* * *



İşte Sabah'ta yayınlanan yazıdan cümleler:



- PKK bir terör örgütü değildir.

- 100 kişiyle sınır karakoluna saldıran, ağır makineli tüfekler kullanan, halktan destek alan, 30 bin ölüme rağmen varlığını sürdüren bir örgüte terör örgütü demek, kendini kandırmaktır.

- Dolayısıyla Öcalan'a terörist demek, denize "göl" demek gibi bir şey...

- Bir Kürt ulusalcısı olarak, siyasal amacına ulaşmak için şiddeti kullanan bir politikacıdır Apo...

(Sabah Gazetesi... 16 Ocak 2013... Emre Aköz'ün yazısı.)

* * *



Tartışma programına katılan bir konuğun canlı yayında söylediği bir cümleden yola çıkarak "CNN Türk'te terör propagandası" başlığını atan gazete, bundan iki yıl önce sayfalarında "PKK terör örgütü değildir" konulu yazılar yayınlıyordu.

* * *



Acı gerçek şudur:



CNN Türk'te yapılmasına izin verilmeyen "terör propagandası", bundan iki yıl önce Sabah gazetesinde yapılmıştı.

Hem de açık açık... Hem de göstere göstere... Hem de izah ede ede... Hem de öttüre öttüre...

* * *



Kendi terör propagandasını görmeyen Sabah gazetesi, başkalarının yapmadığı terör propagandası üzerinde tepiniyor.

Arsızlık, utanmazlık, riyakârlık bu değilse nedir?