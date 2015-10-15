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Politika

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi: PKK, terör örgütü değildir

"PKK'nın bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile..."

15 Ekim 2015 13:43

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi,  "PKK, terör örgütü değildir. PKK'nın bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKK silahlı siyasal bir harekettir. Siyasal talepleri olan toplum çok ciddi bir desteği olan bir siyasal harekettir" görüşünü dile getirdi.

Elçi'nin bu açıklamaları tartışmaya yol açarken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Tahir Elçi'nin açıklamalarına ilişkin video şöyle:

 

 

 

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