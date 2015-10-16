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Tahir Elçi'ye "PKK terör örgütü değildir" sözleri için soruşturma

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 'terör örgütü propagandası yapmak'

16 Ekim 2015 22:46

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi hakkında, CNN Türk'te önceki akşam yayınlanan, "Tarafsız Bölge" programında sarf ettiği "PKK terör örgütü değildir" ilgili olarak soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt'un res'en başlattığı soruşturmada, Tahir Elçi'nin, “PKK terör örgütü değildir. Bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile, PKK silahlı siyasal bir harekettir. Siyasal talepleri olan, toplumda çok ciddi bir desteği olan bir siyasal harekettir" sözleriyle, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçunu işlediği iddia ediliyor.

 

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