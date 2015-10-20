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"PKK terör örgütü değildir" görüşüne yargıdan çifte tarife: AKP'li Miroğlu ve Emre Aköz soruşturulmadı, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi gözaltında!

Tahir Elçi'nin gözaltına alınması tartışma yarattı...

20 Ekim 2015 13:03

Ali Aslangül

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin "PKK terör örgütü değildir" dediği için hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınması, PKK için "terör örgütü değildir" diyen AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve Sabah yazarı Emre Aköz'ü akıllara getirdi. Miroğlu ve Aköz'ün açıklamaları üzerine herhangi bir yasal takip yapılmazken, Elçi'nin, CNN Türk'teki sözleri sonrasında 5 gün içinde "terör örgütü propagandaı yapmak" iddiasıyla gözaltına alınması "yargıdan çifte tarife" tartışmasına yol açtı.   

AKP'li Orhan Miroğlu, Ülke TV'de katıldığı bir programda "Şimdi PKK terörist bir örgüt mü? Hayır PKK terörist bir örgüt değildir. PKK kendi topraklarında belli bir siyasi programı hayata geçirmeye çalışan bir politik harekettir" demişti.

Miroğlu'nun sözlerinin hatırlatıldığı Adalet Bakanı Kenan İpek, "açıklamadan haberdar olmadığını" ifade ederek, "Sözü söyleyenin şahsı önemli değil, suç unsurunun oluşup oluşmadığı önemli burada" açıklaması yaptı.

Sabah yazarı Aköz de "PKK terör örgütü değildir" demişti

 

16 Ocak 2013'te kaleme aldığı yazısında "PKK terör örgütü değildir" diyen Sabah yazarı Emre Aköz, şunları yazmıştı:

"PKK bir terör örgütü değildir. 100 kişiyle sınır karakoluna saldıran, ağır makineli tüfekler kullanan, halktan destek alan, 30 bin ölüme rağmen varlığını sürdüren bir örgüte terör örgütü demek kendini kandırmaktır.

Dolayısıyla Öcalan'a terörist demek, denize 'göl' demek gibi bir şey: Bir Kürt ulusalcısı olarak, siyasi amacına ulaşmak için şiddeti kullanan bir politikacıdır Apo."

Aköz, 24 Ekim 2014'te de Sabah'ta "Terör örgütü mü? Emin misiniz?" başlıklı yazısında "Yazılardan biliyorsunuz: Ben zaten PKK'ya terör örgütü demiyorum" ifadesini kullanmıştı.

 

MHP milletvekilinden Orhan Miroğlu hakkında suç duyurusu

 

Dün, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına katılan MHP Milletvekili Adayı Mehmet Aslan da, AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu hakkında canlı yayında suç duyurusunda bulundu. "Madem bu program hukuka yön veriyor, öyle anlaşılıyor. Bizim Ülkücü gençler, internette bulup çıkarmışlar. Orhan Miroğlu denen AKP milletvekili, PKK’nın terör örgütü olmadığını beyan ediyor" diyen Arslan, Miroğlu'nun, "Bana göre PKK terörist bir örgüt değildir" şeklinde başlayan konuşmasını dinletti. 

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