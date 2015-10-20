Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi gözaltında

Hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan'ın modaratörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında, "PKK terör örgütü değildir" dediği için başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, gözaltına alındı.

TSİ 02.20'de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından Diyarbakır Barosu'nun Adli Hizmet binasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Elçi, yapılan sağlık kontrolünün ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tahir Elçi, CNN Türk televizyonunda yayımlanan "Tarafsız Bölge" programında, ''Bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKK, silahlı siyasal bir harekettir. Siyasal talepleri olan, çok ciddi bir desteği olan bir siyasal harekettir'' ifadelerini kullanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sözleri nedeniyle Elçi hakkında, yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Talebi değerlendiren Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Tahir Elçi: Yargı histerik grupların yanında yer aldı

Tahir Elçi ise dün yaptığı açıklamada yargının kamuoyu önünde yapılan bir fikir tartışmasında "ultra milliyetçi bir siyasi partiden yana saf tuttuğunu" söylemişti.

Makamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elçi, 3 gündür bir kısım medya ve sosyal medya üzerinden kendisine yönelik bir linç kampanyası sürürüldüğünü belirtmişti.

Elçi, "Yargı bu linç kampanyasında histerik grupların yanında yer almıştır. Bu da yargının Türkiye'de geldiği nokta itibariyle hazin bir durumdur" ifadelerini kullanmıştı.

Bölge baroları daha önce Diyarbakır'da bir basın açıklaması yaparak Elçi’ye desteklerini açıklamışlardı.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de Elçi hakkında başlatılan soruşturmayı eleştirdi.

Baluken, "Diyarbakır, bölge halkı, Türkiye’de demokrasi mücadelesi yürüten halkaların çoğu Tahir Elçi gibi düşünüyor. Bu ülkenin, herkese ayar verme anlayışından vazgeçmesi gerekiyor" dedi.