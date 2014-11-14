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Bilim / Teknoloji

Rosetta: Philea'nin şarj sorununa karşı sondaj başlatıldı

Bilim insanları bu yolla modüldeki labaratuvarlarda incelenmek üzere örnekler toplayabilmeyi umuyor

14 Kasım 2014 17:52

Dünyadan 510 milyon kilometre uzaktaki bir kuyruklu yıldızın üzerine inmeyi başaran uzay modülü Philea'nın pilinin biteceği kaygılarına karşın, modülün kuyruklu yıldızın yüzeyinde sondaja başladığı açıklandı.

Modülün bir tepeciğin arkasında gölgede kalması nedeniyle güneş panellerinin çalışmadığı ve modülün pilini şarj edemediği belirtilmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzmanları sondaj cihazının modülü devirme riski olmasına karşın, cihazın tam güç kullanılacağını belirtti.

Bilim insanları bu yolla modüldeki labaratuvarlarda incelenmek üzere örnekler toplayabilmeyi umuyor.

Dün gece saatlerinde 67/P kuyruklu yıldızındaki sıcaklığı ölçebilmek için modüldeki termometre de faaliyete geçirildi.
Sondajdan sonuç alınıp alınamayacağının anlaşılmasının bu geceyarısını bulabileceği söyleniyor.

 

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