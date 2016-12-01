Ronaldinho, Chapecoense için emekliliğini erteleyecek

Ronaldinho ve Riquelme, trajik uçak kazasında birçok futbolcusunu kaybeden Brezilya takımı Chapecoense için ücret almadan oynayabileceklerini açıkladılar.

Posta'da yer alan habere göre, Ronaldinho'nun emeklilik kararı aldıktan sonra Chapecoense için kararını değiştirdiği ve kulübün istemesi halinde oynayabileceği belirtildi. Riquelme'nin de aynı şekilde futbola Chapecoense için dönmek istediği ve oynamak için para almayacakları öğrenildi.

Ayrıca Gremio başta olmak üzere tüm Brezilya kulüpleri 1 ya da 2 oyuncusunu Chapecoense'ye bedelsiz kiralayabileceklerini bildirdi. Arjantin Ligi ekiplerinden Racing Club da, Chapecoense'ye bedelsiz olarak oyuncularını kiralamaya hazır olduklarını açıkladı.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense takımı oyuncuları dahil 68 yolcu ile 9 mürettebatın bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüştü. Kazadan 6 kişi sağ kurtulurken 71 kişi hayatını kaybetmişti.