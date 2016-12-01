Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, geçtiğimiz günlerde Kolombiya'da düşen uçakta sağ kurtulan beş kişiden biri olan Brezilya Chapecoense takımının kalecisi Ragnar Follmann'ın, "Hayatta kaldım çünkü uçak düşerken cenin pozisyonu aldım" açıklaması üzerine "Uçak düşerken hayatta kalmak için ne yapmalı?" sorusuna cevap aradı. "Uçak kazasından sağ kurtulmak çok düşük bir ihtimal ama bu ihtimali artırmak için Follmann'ın söyledikleri kulağımıza küpe olmalı" diyen Tezel, "Araştırmalar brace pozisyonun hayat kurtardığını gösteriyor" derken, 'Cenin (Brace)' pozisyonunu; "Emniyet kemeri takılır, ayaklar ve dizler birleştirilir ve baş öne doğru eğilir" şeklinde tarif etti.

Tezel'in Sabah'ta "Uçak düşerken ne yapmalı" başlığıyla yayımlanan yazısı (1 Aralık 2016) şöyle:

Kolombiya'da düşen uçakta sağ kurtulan beş kişiden biri olan Chapecoense takımının kalecisi Ragnar Follmann, "Hayatta kaldım çünkü uçak düşerken cenin pozisyonu aldım" dedi. Follmann, çarpma öncesinde çantaları da bacaklarının arasına almış.

Uçak kazasından sağ kurtulmak çok düşük bir ihtimal ama bu ihtimali artırmak için Follmann'ın söyledikleri kulağımıza küpe olmalı.

Cenin (Brace) pozisyonunda; emniyet kemeri takılır, ayaklar ve dizler birleştirilir ve baş öne doğru eğilir.

Brace'in Türkçe'si sağlamlaştırmak, destek olmak.

Araştırmalar brace pozisyonun hayat kurtardığını gösteriyor.

1989'da Kegworth'da meydana gelen kazada, 126 kişinin bulunduğu uçakta 47 kişi hayatını kaybederken, 74'ü ciddi şekilde yaralanmıştı. Kazadan sonrası kurtulanlarla tek tek yapılan görüşmelerde brace pozisyonu aldıkları ortaya çıktı. Kazada ölenlerin otopsi sonuçlarında ise baş ve boyundan alınan darbeler neticesinde hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

2009'da ABD'de Huston Nehri'ne inen UsAirways'in A320 uçağında yolcuların hayatta kalmasında brace pozisyonun faydasından bahsediliyor. Yapılan uçak kaza testlerinde brace pozisyonunun hayata kalma şansını artırdığı ortaya çıktı.

Chapecoense'nin kalecisi Ragnar Follmann'ın, çantaları ayaklarının arasına alması da mantıklı. Bu kazadan sonra uçak şirketleri, Follmann'ın yönteminden yola çıkarak çarpma sırasında vücudun aldığı darbeyi azaltacak yeni yöntemler geliştirebilir.