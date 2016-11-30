Brezilyalı medyum uçak kazasını 8 ay önce söyledi: Bir futbol takımının tamamı uçak kazasında ölecek!

Brezilya'nın Chapecoense takımını taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Carlinhos isimli medyum 8 ay önce bir Brezilya takımının uçak kazasında yok olacağı tahmini yaptı.



Brezilya'nın Chapecoense takımı trajik bir uçak kazasına kurban giderken, kazayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.



2014 Dünya Kupası yarı finalinde Brezilya'nın Almanya'ya 7-1 yenileceğini; aynı turnuvada Neymar'ın sakatlık geçirerek kupaya veda edeceğini de önceden açıklayan Carlinhos'un kazayla ilgili de önceden tahminler yaptı.



Mart ayındaki tahminleri sosyal medyaya düşen Carlinhos, "Bir futbol takımının tamamı uçak kazasında ölecek. Bunu not edin, bu dediğim bir buçuk yıl içinde gerçekleşecek" yorumu yaptı.





Tam adı Jose Ferreira dos Santos Carlinhos olan 53 yaşındaki medyum, 2014 Dünya Kupası öncesi maçları öncesi yaptığı tahminlerin tutmasıyla, büyük yankı yapmıştı.