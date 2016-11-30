Futbol Chapecoense için omuz omuza; PSG 40 milyon euro bağışlayacak, kulüpler bedelsiz oyuncu kiralayacak

Brezilya’nın Chapecoense Real futbol takımı oyuncularının da içinde bulunduğu Bolivya'dan Kolombiya’ya giden uçak Rionegro kenti yakınlarına düştü. Yetkililer, uçaktaki 81 kişiden 76'sının öldüğünü, 5 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Futbol dünyası da "Brezilya'nın Leicester'ı" olarak anılan Chapecoense için yas tutuyor. Dünyaca ünlü futbol kulüpleri ve futbolcular sabah saatlerinden bu yana çok sayıda mesaj paylaştı. Chapecoense için jestlerde bulundu.

Kaza haberinin duyulmasının ardından kulüp binası önünde binlerce taraftar toplandı.

Real Madrid ve Barcelona'dan saygı duruşu

İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona sabah antrenmanından önce Chapecoense için saygı duruşunda bulundu.

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İngiliz devi de Chapecoense' andı

Chelsea'da idman öncesi Chapecoense için saygı duruşunda bulundu.

Maradona: Artık Chapecoense taraftarıyım

Arjantinli efsane isim Diego Armando Maradona'da Chapecoense'in trajik uçak kazasına sessiz kalmadı. Resmi Facebook sayfası üzerinden açıklamalarda bulunan Maradona, kazada hayatını kaybedenler için çok üzgün olduğunu söylerken, bundan sonra Brezilya kulübünün bir taraftarı olduğunu açıkladı.

Pele: Huzur içinde yatın...

Brezilyalı efsane Pele'de futbol dünyasını yasa boğan olaya sessiz kalmadı ve resmi Instagram sayfasından bir mesaj yayımladı. Pele, paylaşımında şu sözleri kullandı:

''Brezilya futbolu yasta. Chapecoense, Santa Catarina eyaletindeki küçük bir kasaba takımıydı. Brezilya futbolunda elit bir seviyeye ulaşmışlardı. Sadece Brezilya değil, Güney Amerika futbolunda çok iyi yerlere gelmişlerdi. Bu bir trajedi. Yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yatın...''

Atletico Nacional'den çağrı



Chapecoense'nin Sudamericana Kupası'ndaki rakibi Kolombiya takımı Atletico Nacional, taraftarlarına çağrı yaptı. Çağdıda "Maçın oynanacağı statta toplancağız ve Chapecoense için anma töreni düzenleyeceğiz" mesajı yer aldı.

3 yıl küme düşürülmesi teklifi

Corinthias başta olmak üzere tüm Brezilya kulüpleri Chapecoense'nin 3 yıl küme düşürülmemesini Brezilya Futbol Federasyonu'ndan talep ett.

Bedelsiz oyuncu kiralanacak

Ayrıca Gremio başta olmak üzere tüm Brezilya kulüpleri 1 ya da 2 oyuncusunu Chapecoense'ye bedelsiz kiralayabileceklerini bildirdi.

Arjantin Ligi ekiplerinden Racing Club da, Chapecoense'ye bedelsiz olarak oyuncularını kiralamaya hazır olduklarını açıkladı.

Brezilya Şampiyonu, Chapecoense formasıyla sahaya çıkacak

Brezilya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Palmeiras, ligin son haftasında Chapecoense formalarıyla maça çıkmak için federasyona başvurdu.

Kulüpler, Chapecoense logosuna büründü

Brezilya Ligi'nde mücadele eden tüm takımlar, sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını Chapecoense logosuna çevirdi.

Messi'den başsağlığı mesajı

Barcelona'lı yıldız futbolcu Lionel Messi "Hayatını kaybeden herkese ve Chapecoense taraftarlarına baş sağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Ronaldo: Şoktayım

Cristiano Ronaldo "Chapecoense trajedisi nedeniyle şoktayım. Hayatını kaybedenlerle birlikteyim. Tüm Brezilya futbolunun başı sağolsun" dedi.

Şehrin sembolü siyaha büründü

Chapeco şehrinin simgesi Pioneer Monument'e siyah kurdale takıldı.

Chapecoense, Copa Sudamericana şampiyonu ilan edilecek

CONMEBOL, Chapecoense ve Atletico Nacional'i aynı anda ya da sadece Chapecoense'yi Copa Sudamericana'nın şampiyonu ilan edecek. Chapecoense ve Atletico Nacional'in aynı anda şampiyon ilan edilmesi durumunda iki takım da Libertadores'e doğrudan katılacak.

PSG, 40 milyon euro bağışlayacak

Fransa'nın önde gelen ekibi, Paris SG, Chapecoense'ye 40 milyon euro bağış yapmak istediklerini FIFA'ya bildirdi.

TFF'den mesaj

Türkiye Futbol Federasyonu, Brezilya'nın Chapecoense takımını taşıyan uçağın Kolombiya'da düşmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şöyle denildi:

"Güney Amerika Kupası final karşılaşması için Kolombiya'ya giden Brezilya ekibi Chapecoense'yi taşıyan uçağın düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Korkunç kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntümüzü belirtir; Brezilya Futbol Federasyonu, aileleri, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz."