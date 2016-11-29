Real Madrid'den Chapecoense için saygı duruşu

İspanyol devi Real Madrid, Kolombiya'da düşen uçakta bulunan Chapecoense takımı için saygı duruşunda bulundu.

Yarın İspanya Kral Kupası'nda 2. lig ekiplerinden Cultural Leonesa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, bugün Kolombiya'da düşen uçakta yer alan Brezilya takımı Chapecoense için saygı duruşunda bulundu.