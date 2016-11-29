Uçak kazasında futbolcularını kaybeden Chapecoense'nin tarihi

Brezilya Serie A ekiplerinden Chapecoense'yi taşıyan uçak Bolivya'dan Kolombiya'ya giderken düşerken, futbolculardan sadece iki kaleci ve bir savunma oyuncusu kazadan sağ kurtulmayı başardı.

Brezilya temsilcisi 1 Aralık’ta finalde Kolombiya ekibi Atletico Nacional’ın konuğu olacaktı.



Brezilya 1. Ligi’nde (Serie A) ligin bitimine 1 hafta kala 52 puanla 9. sırada yer alan Chapecoense, Copa Libertadores’e katılım hakkı elde etti.



Venezuela kökenli LAMIA Havayolları’na bağlı RJ85 tipi yolcu uçağı, geçen ay Arjantin Milli Takımı’nı da taşımıştı.



El Grafico’ya bağlı gazeteci Martin Mazur, aynı uçağı ay başında Arjantin’in Brezilya’ya gitmek için kullandığını yazdı. <br /> <br /> <a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/brezilyali-futbolculari-tasiyan-ucak-kolombiyada-dustu-76-kisi-oldu,373656"><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20161129131919_fu.jpg" /></a>

Chapecoense'nin başarıları

1977 – Santa Catarine Eyalet Şampiyonluğu

1978 – Kulüp ilk defa Brezilya 1. ligine yükseldi

2002 – Ortaklık anlaşmasına göre kulübün ismi Associação Chapecoense Kindermann/Mastervet olarak değiştirildi.

2006 – Kulüp orjinal ismi olan Associação Chapecoense de Futebol döndürüldü.

2006 – Copa Santa Catarina kazanıldı

2014 – 1978’den sonra ilk defa takım Serie A (Brezilya Birinci Ligi’nde) mücadele etti.

2016- Takım Copa Sudamericana finallerine, San Lorenzo’yu eleyerek erişti ve tarihe geçti.