Chapecoense: Peri masalı trajediyle biten takım

Oyuncularının çoğu Kolombiya'daki uçak kazasında ölen Chapecoense, Brezilya'nın güneyinde, Santa Catarina eyaletindeki yaklaşık 160 bin nüfuslu Chapeco kentinin futbol takımı.

1973 yılında iki amatör takımın birleşmesiyle kurulmuş olan takım, tarihinde ilk kez 2014'te Brezilya birinci ligi Serie A'ya çıkmayı başardı. Şu anda dokuzuncu sırada.

Takım, Güney Amerika'da kulüpler arası en önemli ikinci turnuva kabul edilen Copa Sudamericana'nın finalinin ilk maçını oynamak üzere Kolombiya'ya gidiyordu.

Finalde Chapecoense'nin rakibi Kolombiya'nın Atletico Nacional takımıydı.

Geçen hafta da Arjantin'in San Lorenzo takımını 1-1 biten seriyle eleyerek finale çıkmayı başarmıştı.

Son 3 yıldır kupa finaline çıkmayı başaran başka Brezilya takımı olmamıştı.

İngiliz Guardian gazetesi Chapecoense için "Bu yıl peri masalı gibi bir sezon geçiriyordu" yazdı.

Bu aynı zamanda Chapecoense'nin kıta genelinde yapılan bir turnuvadaki ilk finali olacaktı.

Bu finali kazanan kıtanın en önemli kulüplerarası turnuvası olan Copa Libertadores'de mücadele edecek.

Geçen sene Cope Libertadores'i kazanan ve bu senenin de favorisi görülen Atletico Nacional karşısında Chapecoense'ye pek şans tanınmıyordu.

Ancak Guardian futbol yazarı Jack Lang, maç öncesi takımın moralinin çok yüksek olduğunu ve çok azimli oynadıklarını, final maçından da korkmadıklarını belirtiyor.

Finalin ikinci maçı ise takımın geldiği Chapeco kentindeki stadyumun kapasitesinin final maçı için yetersiz olması nedeniyle, kente 400 kilometre uzaklıktaki Curitiba'da oynanacaktı.

Chapecoense, 46 milyon real (13,5 milyon dolar) geliriyle Brezilya'nın en büyük 21. takımı.

Uzmanlık alanı Güney Amerika futbolu olan yorumcu Tim Vickery "Ne çok şaşaalı, ne de geleneksel... Ancak son yıllarda muhteşem işler çıkarmış bir takımdı. Brezilya 1. ligindeki 3. sezonlarıydı. İlham verici bir başarı hikâyesine sahip bir takımdı ve bu başarısını sahada daha yeni yeni kutlamaya başlamıştı. Ama bir trajediyle bölündü" dedi.