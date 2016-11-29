Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düştü; 76 kişi öldü!

Brezilya’nın Chapecoense Real futbol takımı oyuncularının da içinde bulunduğu Bolivya'dan Kolombiya’ya giden uçak Rionegro kenti yakınlarına düştü. Yetkililer, uçaktaki 81 kişiden 76'sının öldüğünü, 5 kişinin kurtarıldığını açıkladı. La Ceja kasabasının belediye başkanı, "Uçağın yakıtı bitmiş gibi duruyor" dedi.

Beşikaş'ın eski futbolcusu Gökhan Keskin ise,Chapecoense'nin son maçını tribünden izlediğini belirterek " Hâlâ olayın şaşkınlığını yaşıyorum" dedi.

Kolombiya’nın Rionegro kentindeki José María Córdova Uluslararası Havaalanı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, CP2933 numaralı uçağın düştüğü belirtildi.

Kontrol kulesine dayandırılan bilgiye göre uçaktaki kaza teknik bir arızadan ötürü kaynaklandı.

Bolivyalı charter havayolu şirketi Lamia tarafından işletilen British Aerospace 146 kısa menzilli uçakta bulunan 72 yolcu arasında Atlatico Nacional futbol takımıyla oynamak üzere kente gelen Brezilya ekibi Chapecoense'nin oyuncuları da yer alıyordu. İki takım, Güney Amerika'nın 2 numaralı kupası Copa Sudamerica finalinde yarın karşı karşıya gelecekti.

Kazanın yerel saatle akşam saat 10.15'te gerçekleştiği bildiriliyor. Uçakta futbol takımının sekiz yöneticisi ve 21 gazetecinin olduğu açıklandı.

Güney Amerika'da futbol askıya alındı!

Brezilya temsilcisi Chapecoense'yi Perşembe günü Copa Sudamericana Final 1. maçı için Atletico Nacional ile yapacakları maç için kente hareket etmişti. Atletico Nacional ile Chapecoense takımları arasında 1 Aralık Perşembe günü yapılacak Sudamericana Kupası finali ilk maçının ertelendiği duyuruldu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da yaşanan uçak kazasının ardından bütün organizasyonlarını bir sonraki açıklamaya kadar askıya aldığını duyurdu.

Kaza sonrasına ait video şöyle:

___Spor dünyasını sarsan uçak kazaları__

İki kaleci ve bir stoper kurtuldu

Kurtulan üç futbolcu arasında 27 yaşındaki savunma oyuncusu Alan Ruschel de bulunuyor. Yerel basın, Ruschel'in ambulansla hastaneye ulaştırıldığını bildirdi. Brezilya basını, kurtulan diğer iki ismin ise kaleciler Danilo ve Jakson Follmann olduğunu belirtti.

Uçağın düşüş anına ilişkin radar görüntüleri Twitter'da paylaşıldı:

Momento donde pierde contacto el radar con avión que se accidentó, abordo 72 pasajeros entre ellos miembros del club #Chapecoense pic.twitter.com/99T2JhyCM2 — Notifides (@Notifides) 29 Kasım 2016

Chapecoense Teknik Direktörü: Bugün ölürsem mutlu ölmüş olurum

Uçak kazasında hayatını kaybeden Chapecoense Teknik Direktörü Caio Junior Güney Amerika'nın 2 numaralı kupası Copa Sudamerica finaline çıkarak Atlatico Nacional ile karşılaşmaya hak kazandıkları maç sonrası ''Eğer bugün ölürsem, mutlu ölmüş olurum'' demişti.

Pasaportunu unuttuğu için uçağa binemedi

Kazada hayatını kaybeden teknik direktör Caio Junior'un oğlu Matheus Saroli, pasaportunu unutttuğu için uçakta olamadığını söyledi.



Facebook hesabından kısa bir açıklama yapan Saroli, "Bugün Sao Paulo'daydım, uçuşta yer alamadım, çünkü pasaportumu unuttum. Güçlüyüz, herkese teşekkürler. Mesajlar için teşekkür ediyoruz, annem için biraz mahremiyet rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

3 günlük yas ilan edildi

Brezilya'da Devlet Başkanı Michel Temer, kazanın ardından 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.