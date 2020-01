Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düştü; 76 kişi öldü!

Brezilya’nın Chapecoense Real futbol takımı oyuncularının da içinde bulunduğu Bolivya'dan Kolombiya’ya giden uçak Rionegro kenti yakınlarına düştü. Yetkililer, uçaktaki 81 kişiden 76'sının öldüğünü, 5 kişinin kurtarıldığını açıkladı. La Ceja kasabasının belediye başkanı, "Uçağın yakıtı bitmiş gibi duruyor" dedi.

Beşikaş'ın eski futbolcusu Gökhan Keskin ise,Chapecoense'nin son maçını tribünden izlediğini belirterek " Hâlâ olayın şaşkınlığını yaşıyorum" dedi.

Kolombiya’nın Rionegro kentindeki José María Córdova Uluslararası Havaalanı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, CP2933 numaralı uçağın düştüğü belirtildi.

Kontrol kulesine dayandırılan bilgiye göre uçaktaki kaza teknik bir arızadan ötürü kaynaklandı.

Bolivyalı charter havayolu şirketi Lamia tarafından işletilen British Aerospace 146 kısa menzilli uçakta bulunan 72 yolcu arasında Atlatico Nacional futbol takımıyla oynamak üzere kente gelen Brezilya ekibi Chapecoense'nin oyuncuları da yer alıyordu. İki takım, Güney Amerika'nın 2 numaralı kupası Copa Sudamerica finalinde yarın karşı karşıya gelecekti.

Kazanın yerel saatle akşam saat 10.15'te gerçekleştiği bildiriliyor. Uçakta futbol takımının sekiz yöneticisi ve 21 gazetecinin olduğu açıklandı.

Brezilya temsilcisi Chapecoense'yi Perşembe günü Copa Sudamericana Final 1. maçı için Atletico Nacional ile yapacakları maç için kente hareket etmişti. Atletico Nacional ile Chapecoense takımları arasında 1 Aralık Perşembe günü yapılacak Sudamericana Kupası finali ilk maçının ertelendiği duyuruldu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da yaşanan uçak kazasının ardından bütün organizasyonlarını bir sonraki açıklamaya kadar askıya aldığını duyurdu.

