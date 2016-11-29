Torino 1949'dan sonra eski günlerine dönemedi, Manchester United, kafilesinden 23 kişiyi Münih'te kaybetti. Rusya ise tam üç takımına bu yolculuklarda veda etti.

İşte spor dünyasını sarsan uçak kazaları...



Torino - 1949



aljazeera'nin haberine göre; İtalya'nın Torino takımı tarihinin en altın çağını 1940-49 yılları arasında geçirdi. 5 sezon boyunca evinde hiç yenilgi yüzü görmemiş, tarihinde bulunan 8 şampiyonluktan 7'sini bu dönemde kazanmıştı.

'Il Grande Torino' lakabı takılmıştı. 1948-49 sezonunda Torino, milli takıma da tam 10 futbolcu birden göndermişti. O dönem Torino kentine siyah beyaz yerine bordo beyaz renkler hakimdi.

Kulüp başkanı Commendador Novo, Portekizli futbolcu Xico Ferreira'nın jübilesi için Portekiz'in Benfica takımıyla bir dostluk maçı ayarladı. Lizbon'a rahat bir şekilde ulaşan ekip dostluk maçında Benfica'ya 4-2 yenilip dönüş yolculuğuna geçti.

Tarih 4 Mayıs 1949'tu. Pilotlar, kuleden iniş izni istemişti. Hava yoğun yağmurlu ve fırtınalıydı. Fiat G212 model uçak, Torino havaalanına yaklaşmışken saat 17:05'te 672 metre yüksekliğindeki Superga tepesinde kurulu bazilikaya çakıldı.

Bu kazada 18'i futbolcu olmak üzere, yönetici ve gazetecilerin de bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. 6 Mayıs günü devlet töreniyle kazada ölenler uğurlandı. O gün Sauro Toma da oradaydı. Toma, sakatlığından dolayı Benfica'ya götürülmemişti. O büyük ekipten geriye kalan tek oyuncu olmuştu.

Torino geride kalan son dört maçını genç takımla bitirdi ve sezonu yine şampiyonlukla tamamladı. Fakat o kupanın ardından bir daha eski günlerine dönemedi.

Hayatını kaybeden 18 futbolcudan biri de o dönemin en yetenekli isimlerinden biri Valentino Mazzola'ydı. Mazzola'nın iki oğlu Sandro ve Ferruccio da futbolcu oldu, ikisi de Inter'de oynadı.



Manchester United - 1958

İngiliz futbolunun en önemli kulüplerinden olan Manchester United, 6 Şubat 1958 tarihinde gerçekleşen uçak kazasıyla derinden sarsıldı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşan Manchester United kafilesini taşıyan uçak, Belgrad'dan havalandıktan sonra Almanya'nın Münih kentine yakıt almak için indi.

Yoğun kar yağışının olduğu Münih'ten kalkış yapmak isteyen uçak ilk iki denemesinde başarısız oldu. Üçüncü denemesinde ise yeterli hıza ulaşamayarak, havalimanının çevreleyen bariyerlere çarptı.

Aralarında futbolcu, teknik heyet ve idarecilerin yer aldığı uçakta 23 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Döneminin en iyi takımlarından biri olan ve menajerliğini Matt Busby'nin yaptığı United, 8 futbolcusunu bu kazada kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren futbolcular; takım kaptanı Roger Byrne, Tommy Taylor, Mark Jones, David Pegg, Geoff Bent, Eddie Colman, Billy Whelan ve Duncan Edwards.

Matt Busby'nin ağır yaralı olarak kurtulduğu kazadan kurtulan diğer isimler; Johnny Berry, Jackie Blanchflower, Bobby Charlton, Bill Foulkes, Harry Gregg, Ken Morgans, Albert Scanlon, Dennis Viollet ve Ray Wood oldu.

Takımın kalecisi olan Harry Gregg ise olayın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bir yolcuyla bebeğini kurtaran file bekçisi, ayrıca hocası Busby'yi de uçaktan çıkarmayı başardı.

İngiltere'de oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Manchester United, Kızılyıldız deplasmanında 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 tamamlamış ve yarı finale yükselmişti.

United o yıl ligde kalan maçlarını paf takımı ile oynamış ve sezonu 9. sırada tamamlamıştı.

Busby bu kazadan sonra da takımı çalıştırmaya devam etti. Tam 25 yıl Manchester United'ı çalıştıran Busby'nin rekorunu Sir Alex Ferguson 2010 yılında kırdı.

Bu kazayı unutamayan Manchester United taraftarları, yıllar sonra kaybettikleri futbolcularını yaşatmak için munich58.co.uk sitesini kurdular.

Zambiya Milli Takımı - 1993

Afrika futbolunun en acı günlerinin başında 27 Nisan 1993'te Gabon'un Libreville şehrinde gerçekleşen uçak kazası yerini alıyor.

1994 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Zambiya Milli Takımı, Gabon ile deplasmanda oynayacağı maç için uçakla bu ülkeye doğru yola çıktı. Yolda bir kez yakıt ikmali yapan ve arızası olduğu anlaşılan uçak yine de yoluna devam etmek istedi. Ancak inişin yapılcağı havalimanına çok kısa bir mesafe kala uçak düştü.

Toplam 30 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, Zambiya Milli Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibinden de 18 kişi hayatını kaybetti.

Zambiya Milli Takımı'ndan tek kurtulan isim ise Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da forma giyen ve takıma bir gün kendi imkanlarıyla katılacak olan Kalusha Bwalva oldu.

Bu farklı bir hikayenin de başlangıcını oluşturdu.

Zambiya futbolu ilerleyen yıllarda Bwalva etrafında toplandı. 2003-2006 arasında milli takım teknik direktörlüğü yapan Bwalva, 2008 yılında Zambiya Futbol Federasyonu Başkanı seçildi.

Ve kaderin bir cilvesi olarak Bwalva'nın başkanlığındaki Zambiya Milli Takımı, uçak kazasının gerçekleştiği Libreville'de gerçekleşen 2012 Afrika Uluslar Kupası finalinde, Fildişi Sahili'ni mağlup ederek ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Kazada ölen 18 kişi; Efford Chabala, John Soko, Whiteson Changwe, Robert Watiyakeni, Eston Mulenga, Derby Makinka, Moses Chikwalakwala, Wisdom Mumba Chansa, Kelvin Mutale, Timothy Mwitwa, Numba Mwila, Richard Mwanza, Samuel Chomba, Moses Masuwa, Kenan Simambe, Godfrey Kangwa, Winter Mumba, Patrick Banda ve teknik direktör Godfrey Chitalu.

Lokomotif Yaroslavl - 2011

Zorlu hava şartlarıyla bilinen Rusya, 2011 yılında hazin bir uçak kazasına tanıklık etti.

Lokomotif Yaroslavl hokey takımını Belarus'taki şampiyonaya götüren yolcu uçağı Yaroslavl'daki Tunoshna Havalimanı'ndan kalkışı sırasında Volga Nehri yakınlarında düştü. Uçaktaki 45 kişiden 43'ü öldü. 2 kişi ise yaralı olarak kazadan kurtuldu.

Rusya Buz Hokeyi Ligi’nin en önemli takımlarından olan Yaroslavl Lokomotif takımı bir önceki sezonu 3. sırada tamamlamıştı.

Takımın teknik direktörlüğünü mayıs ayından bu yana Detroit Red Wings’in eski koç yardımcılarından Kanadalı Brad McCrimmon yapıyordu. Yaroslavl Lokomotif takımının kadrosunda, Avrupa’nın önemli buz hokeyi oyuncuları bulunuyordu.

Rusya, daha önce iki kez içinde sporcuların da bulunduğu uçak kazalarıyla yas tutmuştu. 1950'de Ekaterinburg'da gerçekleşen kazada, VVS Moskova 11 oyuncusunu yitirmişti. 1979 yılında da Özbekistan ligi'nde mücadele eden Pahtakor Taşkent takımının 17 çalışanı kazada hayatını yitirmişti.

Diğer kazalar

13 Ekim 1972'de bir rugby takımının da içinde bulunduğu Uruguay uçağı And Dağları'nda düşmüş sadece 16 kişi hayatta kalmıştı. 11 Ağustos 1979'da da iki uçak Ukrayna'nın Dniprodzerzhynsk kentinde havada çarpıştı. Kazada 17 oyuncu ve üst düzey yönetici hayatını kaybetti.