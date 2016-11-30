THY Euroleague'de 10. hafta programı

THY Euroelague'de 10. hafta heyecanı 1 ve 2 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak.



Haftanın açılış maçında UNICS Kazan evinde EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Real Madrid ile oynayacak.



Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile Galatasaray Odeabank da Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Doğuş ise Olympiakos'u ağırlayacak.

Euroleague'de 10. hafta programı

1 Aralık Perşembe

19.00 UNICS Kazan - EA7 Olimpia Milano

20.45 Fenerbahçe - Real Madrid

22.00 Brose Baskets Bamberg - CSKA Moskova

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes

2 Aralık Cuma

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Olympiakos

21.00 Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas

23.00 Barcelona Lassa - Panathinaikos Superfoods

23.00 Baskonia - Galatasaray Odeabank