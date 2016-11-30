T24 LogoT24 Logo
Spor

THY Euroleague'de 10. hafta programı

THY Euroelague'in 10. haftası yarın oynanacak UNICS Kazan-EA7 Olimpia Milano karşılaşması ile başlayacak

30 Kasım 2016 14:09

THY Euroelague'de 10. hafta heyecanı 1 ve 2 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak.

Haftanın açılış maçında UNICS Kazan evinde EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Real Madrid ile oynayacak.

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile Galatasaray Odeabank da Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Doğuş ise Olympiakos'u ağırlayacak.

 

Euroleague'de 10. hafta programı

 

1 Aralık Perşembe

19.00 UNICS Kazan - EA7 Olimpia Milano
20.45 Fenerbahçe - Real Madrid
22.00 Brose Baskets Bamberg - CSKA Moskova
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes

2 Aralık Cuma

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Olympiakos
21.00 Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas
23.00 Barcelona Lassa - Panathinaikos Superfoods
23.00 Baskonia - Galatasaray Odeabank

ETİKETLER

THY Euroleaguehaftanın programıGalatasarayAnadolu EfesDarüşşafaka DoğuşFenerbahçe

İlgili Haberler

Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Llull

Real Madrid'de forma giyen Llull, 21.6 sayı, 5.6 sayı ortalaması ile oynadı

Fenerbahçe'de hedef Teodosic

Sırp oyuncu Teodosic, Euroleague'de geride kalan 9 haftada 30.2 dakika, 17.2 sayı ve 8.2 asist ortalaması ile oynuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24