THY Euroleague'de 10. hafta programı

THY Euroelague'de 10. hafta heyecanı 1 ve 2 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak.
Haftanın açılış maçında UNICS Kazan evinde EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Real Madrid ile oynayacak.
Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile Galatasaray Odeabank da Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Doğuş ise Olympiakos'u ağırlayacak.
Euroleague'de 10. hafta programı
1 Aralık Perşembe
19.00 UNICS Kazan - EA7 Olimpia Milano
20.45 Fenerbahçe - Real Madrid
22.00 Brose Baskets Bamberg - CSKA Moskova
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes
2 Aralık Cuma
20.00 Darüşşafaka Doğuş - Olympiakos
21.00 Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas
23.00 Barcelona Lassa - Panathinaikos Superfoods
23.00 Baskonia - Galatasaray Odeabank