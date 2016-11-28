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Spor

Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Llull

Real Madrid'de forma giyen Llull, 21.6 sayı, 5.6 sayı ortalaması ile oynadı

28 Kasım 2016 18:30

THY Euroleague'de Sergio Llull, kasım ayında oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Real Madrid'de sergilediği performansla MVP (en değerli oyuncu) ödülüne layık görüldü.

Bu karşılaşmalarda 21,6 sayı, 5,6 asist ortalamaları yakalayan Llull, iki sayılık atışlarda yüzde 51,2, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 37,8 ve serbest atışlarda yüzde 88,8 isabet oranlarıyla oynadı.

Sergio Llull, Galatasaray Odeabank karşısında 23 sayı, 3 asist, CSKA Moskova önünde 21 sayı, 7 asist, Panathinaikos Superfoods'a karşı 30 sayı, 4 asist, Barcelona Lassa maçında 20 sayı, 7 asist ve Unics Kazan mücadelesinde 14 sayı, 7 asistlik performans sergiledi.

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