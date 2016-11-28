Fenerbahçe'de hedef Teodosic

Zeljko Obradovic ile 3 yıllık daha sözleşme için prensipte anlaşan Fenerbahçe, sezon sonunda, iki yıldır transfer etmek istediği Milos Teodosic'i transfer etmek için harekete geçti.



2011 yılında CSKA Moskova'ya 3 senelik sözleşme karşılığı 5.7 milyon Euro'ya transfer olan Sırp oyuncunun mukavelesi önümüzdeki yıl bitiyor.



Avrupa'nın en iyi gardı olarak kabul edilen 1.95 boyunda ve 29 yaşındaki Teodosic için şimdiden nabız yoklayan Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda girişimlere başlayacağı ifade edildi.

Teodosic transfere sıcak bakıyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon Euroleague finalinde kaybettiği CSKA'nın, Sırp yıldızı bırakmak istemediği, ancak 6. yılını Rusya'da dolduracak Teodosic'in, Fenerbahçe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

Bu sezon Euroleague'de 30.2 dakika, 17.2 sayı ve 8.2 asist ortalaması ile oynayan Teodosic, NBA'den gelen teklifleri geri çevirmişti.